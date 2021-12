Insano divide a adrenalina para curtir férias no Beach Park

São apenas cinco segundos. É o tempo da descida para quem se aventura no Insano, o mais radical brinquedo aquático do planeta instalado no Beach Park, o melhor parque temático da América Latina, localizado no município de Aquiraz, a 30 km de Fortaleza, no Ceará.



A adrenalina vai às alturas e os arrependidos têm até tempo de desistir nas escadarias do tobogã de 41 metros - uma altura aproximada de um prédio de 14 andares. Com os braços cruzados sobre o peito e as pernas juntas, é hora de descer e ter uma sensação única na queda livre, com direito ao corpo se deslocar da parede do toboágua até chegar à piscina.



Nem pense que o friozinho na barriga acabou. O Beach Park tem emoções para todos os gostos e tamanhos também. E o mundão de aventuras deve ser desfrutado por adultos, jovens, crianças, grupos de amigos e a família inteira. Há atrações leves, moderadas e as consideradas radicais. São pelo menos 16 brinquedos - dos infantis Acqua Circo, Acqua Show, Arca de Noé, Tchibum, passando pelas suaves corredeiras sobre boias e os mais radicais, como o Arrepius - no melhor parque aquático da América Latina.

Criançada



A meninada faz a festa, e as crianças e adolescentes andam geralmente em "bando" ou com os familiares. A atração Tchibum, por exemplo, é para o lazer da criançada. Com 25 metros de comprimento, 4,5 metros de altura e velocidade média de 12,8 km/h, o brinquedo pode ser a "porta da alegria" dos pequeninos no mundo encantado do toboágua. O Tchibum relembra as brincadeiras à beira do mar das ninfas e fadas de Atlantis, que desciam pelo rio Yapo para se banhar nas águas do mar de Afrodite e, assim, aumentar sua beleza.



A fantasia infantil é alimentada ainda na Ilha do Tesouro, com barco pirata recheado de canhões d'água, parede de forte com seis peças de artilharia de água, corredeira (toboágua), farol com toboágua em caracol e uma serpente aquática. Os pais entram na farra com seus pimpolhos no Acqua Show. A diversão é garantida por um conjunto de 78 brinquedos. São jatos sincronizados, 8 tobogãs e 14 canhões, divididos em seis plataformas. Aí é fácil passar de um brinquedo ao outro, ficando de meia hora até uma hora ao som de música caribenha para curtir todas as emoções.



A maior é o balde gigante, localizado no centro e no alto do Acqua Show, que despeja cerca de 1.800 litros d'água de uma só vez sobre os visitantes.



Entre os mais procurados, estão o Aquabismo (um supertobogã para deslizar na rampa de 8 metros de largura); Maremoto (duas enormes piscinas com declive suave até a parte funda de 1,80 m para flutuar nas ondas sobre boias); e o Acqua Circo (canhões, jatos, duchas, chafarizes, escorregadores, túneis e uma piscina rasa central).

Regrinhas básicas



É bem verdade que as atrações do Beach Park são de tirar o fôlego de todos. As mais radicais têm normas rígidas de segurança, como a altura da criança (proibido para quem tem abaixo de um metro), e até contraindicadas para quem tem problemas cardiológicos e os mais gordinhos também.



Além do adrenalizado Insano, o tobogã de 41 metros, o parque aquático cearense oferece um par de diversões e bons sustos para os adultos que se aventuram no Arredoidus, uma cápsula transparente cujo piso se abre sob seus pés para despencar de uma altura de 25 metros. Já o Arrepius faz jus ao nome, com descidas que chegam a ter ângulo de 80 graus e de "sensação de gravidade zero".



Mas tudo que é bom tem lá seu preço também. Para os pais, é necessário dinheiro extra ou cartão de crédito para alugar armário grande (R$ 40 +

R$ 20, da caução), lanches (um combo sanduíche/refrigerante e batatas fritas sai por, no mínimo, R$ 23) e as entradas - o ingresso sai por R$ 160 (criança), R$ 170 (adulto), R$ 230 (passaporte de 3 dias) e R$ 245 (passaporte de 7 dias).

