Inhotim vai ganhar pousada de luxo no final de 2013

As criações de Tunga, Lygia Pape, Carlos Caraicoa e Cristina Iglesias já são excelentes pretextos para visitar o Instituto Inhotim. Mas elas representam apenas uma pequena parte do que o lugar tem a oferecer, já que o acervo de arte contemporânea abriga mais de 500 obras de artistas de renome nacional e internacional.

Como se não bastasse, o lugar também é um convite à contemplação na natureza. São quase 900 hectares de área verde, que inclui cinco lagos artesanais e coleções botânicas que somam mais de 4.500 espécies de plantas. Ainda se corre o risco de cruzar com pássaros e esquilos aqui e ali.

Trocando em miúdos, é impossível conhecer tudo em detalhes num único dia. Até porque, apesar de oferecer mapas e carrinhos elétricos para percorrer distâncias mais longas, o lugar é propositadamente pouco sinalizado. Fazer com que o visitante se perca - e se encontre - entre obras de arte e palmeiras faz parte da experiência.

Mas, para facilitar, começam ainda este ano as obras da Pousada Inhotim, que irá oferecer pacotes de hospedagem para atender ao público que pretende explorar com mais atenção o acervo artístico e o jardim botânico, mas encontra dificuldade na pouca estrutura da cidade de Brumadinho, distante 60 km da capital Belo Horizonte.

Hotel boutique - A novidade deve agradar sobretudo os que podem pagar por luxo e exclusividade. O empreendimento, que tem projeto assinado pela badalada arquiteta Freusa Zechmeister, está classificado como "hotel boutique". Excelência é o conceito-chave da pousada, que contará com apenas 42 quartos estilo bangalô. Alta gastronomia e serviços de SPA são alguns dos diferenciais que integram o projeto.

Mesmo não sendo para o bolso de todos, a empreitada deve colaborar para o aumento de visitações, que já não são tão modestas. Só para citar um exemplo, durante o mês de julho, que coincide com a época de férias escolares, o número de visitantes chegou perto dos 47 mil, 48% a mais do que no mesmo período do ano passado.

Sem sinal - Quem vai com bastante tempo livre, pode-se se deixar levar até vislumbrar espaços como a Galeria Mata, na qual obras da coleção do Inhotim se revezam anualmente. A temporada que abre nesta quinta está dedicada a Edward Krasinski, João José Costa, Juan Araujo, León Ferrari, Luisa Lambri e Mateo Lopez.

Ao ganhar - ou perder - outras direções, vale a pena ir ao encontro de obras instaladas ao ar livre, como Invenção da Cor, de Hélio Oiticica, e A Bica, do baiano Marepe, que passou a integrar o acervo permanente do Parque no ano passado.

Entre uma obra e outra, uma boa pedida é escolher um lugar à sombra para simplesmente desfrutar do privilégio de estar ali. Cadeiras e bancos espalhados por todo o parque ajudam, mas sentar na grama também não é má ideia. E nem precisa se preocupar em desligar o celular porque, provavelmente, ele já estará sem sinal.

O Inhotim foi idealizado pelo empresário Bernardo Paz. Burle Marx colaborou com o paisagismo.

