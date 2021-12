Inflação pesa no bolso de quem visita Buenos Aires

Diferentemente dos últimos anos, viagem à Argentina já não é mais sinônimo de retorno ao Brasil com excesso de bagagem. Os brasileiros, que antes lotavam as ruas de Buenos Aires com sacolas cheias de roupas, perfumes e itens de couro, agora reclamam dos preços e, assim como os hermanos, também têm que lidar com a sombra da inflação, mesmo em poucos dias no país.

O índice divulgado oficialmente pelo governo não passa de 9%, enquanto a estimada por um grupo de deputados da oposição, resultado de um índice médio calculado por oito consultorias, supera 25% ao ano. De acordo com números do órgão oficial de turismo da cidade de Buenos Aires, entre 2010 e 2011, o crescimento no volume de turistas na capital federal foi de apenas 2%, realidade bastante diferente do ano anterior, que registrou alta de 29%.

Apesar da diminuição no número de turistas brasileiros que desembarcam no País, eles ainda são maioria entre os visitantes: em maio de 2012, foram 65,9 mil, sete mil a menos do que em 2011 e três mil a menos do que em abril. No entanto, ainda é comum escutar português no metrô, ao caminhar pelas ruas do centro ou em bairros turísticos, como San Telmo e Caminito. Por outro lado, é fácil notar o menor movimento no principal lugar de compras da cidade, a famosa Calle Florida, que tem preços bastante similares aos encontrados no Brasil.

"Os turistas brasileiros reclamam da inflação, mas ainda são os que mais compram. Para eles está mais caro comparado ao que encontravam antes e ao que ouviam falar", conta Claudia Cortes, vendedora de uma loja de roupas da Florida. "Os preços de roupa, sapato e bolsas são iguais aos de São Paulo", compara a turista Marcela Dantas.

Alimentação e táxi - A inflação não pesa só no bolso dos ávidos por compras. Os custos altos com alimentação e táxi também impactam nas contas de viajantes cujo interesse passa longe do comércio. "Em 2010, eu gastei cinco mil pesos argentinos (cerca de R$ 2.170) para passar um mês em Buenos Aires. Em julho, o montante já não foi suficiente, pois o aluguel estava muito alto", conta o baiano Marcelo Bispo, que visita a capital argentina a cada seis meses para aulas de pós-graduação.

As despesas com alimentação estão mais salgadas, mas nem isso tem espantado os visitantes que, nos fins de semana, fazem fila para comer em restaurantes e cafés que praticamente se transformaram em atrações turísticas, como o Siga la Vaca (Puerto Madero) e o Tortoni (Avenida de Mayo). "Em um restaurante simples, o prato que paguei 30 pesos ano passado custa hoje 40 pesos", conta o aposentado Fernando Ferreira. O preço médio de um café na cidade (12 pesos) se equipara aos encontrados em cidades como Paris, Madri, Roma (dois euros) e Nova York (US$ 3).

As corridas de táxi, cuja fama de baratas ultrapassavam as fronteiras, são outro exemplo de quanto a cidade ficou cara. Hoje, paga-se cerca de 200 pesos para ir do aeroporto de Ezeiza até o centro, valor que há três anos era de 80 pesos. Com um aumento em junho e outro previsto para outubro, logo a tarifa estará 25% mais alta. Se levarmos em conta a última década, os números são mais expressivos: a alta da tarifa diurna acumulada desde 2003 já é superior a 421%.

Câmbio - Além da inflação, O turista brasileiro também enfrenta a desvalorização do real, que, entre junho de 2011 e junho de 2012, foi de 16%. No câmbio oficial, a moeda brasileira vale cerca de 2,30 pesos, enquanto no câmbio negro pode ser negociada entre 2,50 e 2,70 pesos. A vantagem é levar real em espécie e fazer câmbio no mercado negro, em agências de turismo nas ruas Florida e Lavalle, no centro de Buenos Aires. Mas todo cuidado é pouco, pois furtos são muito frequentes na região.

