Indonésia impressiona pela beleza

A esta altura da viagem, já não sei se sou uma pessoa facilmente impressionável ou se as experiências que vivemos nos dois últimos meses foram realmente de tirar o fôlego. Um pouco das duas coisas, talvez.

Viajamos do Myanmar à Indonésia e chegamos ao país por Bali, mas logo cruzamos em ferry boat à ilha de Java. Antes de colocar os pés para cima em uma praia paradisíaca qualquer, queríamos ver um tal "fogo azul" em um vulcão do qual havíamos ouvido falar. Um último esforço. Uma última caminhada dura em busca de algo que nos arrebatasse.

Na pequena cidade de Banyuwangi, despertamos à 1h da manhã. Eu, na verdade, mal dormi, de tanta expectativa. Um jipe passa para nos buscar no hotel. Começamos a subida ao vulcão Kawah Ijen em uma velocidade que não combina com aquele horário. Sonolentos, nas mãos de um motorista que não esconde sua pressa em chegar, somos jogados de um lado para o outro nas curvas fechadas. Ele diz que esta área é habitat de panteras e anacondas.

Por azar, ou sorte, não vemos nenhuma. Uma hora depois, chegamos ao início da trilha. Descemos do carro e o frio da madrugada arrepia todos os pelos do corpo. Além da luz dos relâmpagos que cortam o céu, nossas lanternas são tudo o que temos para enxergar.

Depois de uma hora de subida a pé, notamos uma mudança no ar. O ambiente fica denso, e tenso. Hora de por as máscaras. Kawah Ijen é um vulcão em atividade que expele gigantescas colunas de gases à base de enxofre.

Respirar sem máscara é impossível para quem não está acostumado a um lugar tão hostil. Chegamos ao topo no meio da madrugada. Visibilidade, quase nula. Começamos a descer a cratera e as explosões vulcânicas de gás assustam. Os olhos ardem insuportavelmente, mas não podemos coçar com aos mãos. Resta fechá-los e esperar que a fumaça passe.

A descida é íngreme e um passo em falso pode resultar em uma queda bem feia. Nos metemos cada vez mais nas nuvens de gás e, depois de 45 minutos, estamos finalmente diante do incrível fenômeno natural que viemos testemunhar: o "fogo azul" de Ijen. As labaredas azuis são, na verdade, resultado da combustão dos gases que brotam das fendas das rochas sobre incrível pressão e temperatura de 600°C.

Talvez seja um fenômeno de luz tão belo quanto a lendária aurora boreal. Talvez até mesmo a supere. É absolutamente maravilhoso. Ao primeiro sinal do amanhecer, as chamas se vão. Estar aqui não é agradável como uma tarde no parque ou um pôr do sol na praia.

É caminhar sobre rochas vulcânicas respirando densas nuvens de gás tóxico que passeiam por toda a cratera, mudando de direção ao sabor do vento. É fechar os olhos, prender a respiração, aproveitar os breves instantes de claridade e aproximar-se do fogo para curtir, com sorte, 4 ou 5 segundos de combustão.

Logo ao lado, um grande lago azul turquesa - que nós mal pudemos ver naquela manhã nublada - disfarça um perigo. Trata-se, na verdade, de uma mistura de água e ácido sulfúrico que faz deste o lago o mais ácido do mundo. Mas logo nos demos conta que o mais incrível em Kawah Ijen não é sua gloriosa combustão de gases, mas os heróis que trabalham aqui. 250 homens passam a manhã inteira extraindo blocos de enxofre sólido, nas condições mais terríveis em que um ser humano pode trabalhar.

Partem por volta da 1h da manhã subindo os 4km da montanha a pé. Depois, descem 300 metros na cratera e, com o auxílio de uma pá, retiram o enxofre que precisam para encher dois cestos, os quais apoiam nas extremidades de um bambu que levam nas costas. Nos contaram que todos têm os ossos quebrados. Um deles tira a camisa e nos mostra suas cicatrizes. Tocamos seus ombros e não precisa ser médico para perceber que algo está claramente deslocado naquele esqueleto.

A subida é a pior parte. Para nós, que não levamos nenhum peso, já custa muito. Imagine para estes trabalhadores que preferem andar sem máscaras, porque acham incômodo, e sobem respirando gases tóxicos carregando nada menos que 70kg de enxofre em um trajeto de 4km que mais parecem 40km. Os mais fortes chegam a levar 100kg. E não são musculosos. São mais franzinos que eu. Ouvimos gemidos de dor e muita tosse.

No meio da madrugada, em meio à escuridão daquela cratera sulfúrica, a silhueta dos mineiros e seus cestos repletos de enxofre, iluminada apenas pela luz das lanternas que levam à cabeça, os faz parecer anjos com asas emergindo do inferno. Olhos semicerrados, expressão de cansaço e de quem está a ponto de dar seu último suspiro de vida. É chocante. Cada quilo de enxofre é vendido a menos de 10 centavos de dólar. A partir desta matéria prima, são produzidos fósforos, borracha, inseticidas, fertilizantes, cosméticos, baterias, açúcar e uma infinidade de outros produtos.

Os homens sobem e descem duas vezes ao dia. A maioria prefere trabalhar de madrugada porque o calor é mais suportável. Vê-los escalando a cratera foi uma das cenas mais perturbadoras que já vi na vida. Estar aqui a passeio, enquanto estas pessoas perdem pouco a pouco suas vidas para ganhar uma mixaria e sustentar suas famílias, é constrangedor. Terminei me aproximando de Sukarno, um homem de 34 anos que extrai enxofre há 15.

Me explica que sua rotina é dura, mas que não tem opção. "É difícil. Mas, pela família, não é difícil", conta. Quando baixam seus cestos ao cabo da subida de 300 metros da cratera, a cara é de alívio. Mas falta a descida. Neste curto intervalo, absurdamente, fumam um cigarro. Inalar toxinas parece nunca ser demais.

Apesar de tudo, são sorridentes. Posam orgulhosos para fotos e batem papo com os visitantes. A coisa toda fez minha cabeça dar voltas, pensar e repensar sobre a vida, sobre a humanidade e como o mundo pode ser um lugar terrível e cruel. Agora, nos dias que seguem, quando dá meia-noite, lembro com o coração apertado que logo, logo os heróis do enxofre vão começar sua jornada diária de trabalho no inferno. Uma experiência que me marcou para a vida.

Deixamos Java e voltamos a Bali, para conhecer este famoso lugar que todos dizem ter uma vibe especial. A Indonésia é um arquipélago de mais de 13.000 ilhas e sua população é quase 90% muçulmana. O hinduismo é praticado por apenas 1,7% do povo, e Bali é seu grande centro. O clima aqui é outro.

Há oferendas aos deuses pelas ruas, incenso que deixa tudo perfumado, muitas cores, gente sorridente e simpática. O taxista que nos levou ao hotel passou a viagem inteira cantarolando, rindo e proseando feliz conosco, mesmo depois de brigarmos pelo preço da corrida e conseguirmos um desconto de 70% sobre o valor inicial proposto.

Aqui, não tem jeito: tem que pechinchar. Fomos direto a Ubud e logo ficamos encantados. A cidade é um charmoso reduto de artistas que a transformaram em um lugar delicioso de se caminhar e explorar devagar, com calma e curtindo cada detalhe. Para quem busca hospedagem de luxo e alta gastronomia, este é o lugar. Mas também há quartos baratos de 10 dólares para a turma do orçamento curto, como nós.

Passamos pela floresta dos macacos, onde os bichos vivem soltos e fazem o que querem. Oferecemos bananas e eles sobem na gente para pegá-las. Se estão confortáveis, sentam-se sobre os nossos ombros ou cabeças e por ali ficam, tranquilamente, enquanto descascam a fruta para saboreá-la. Mas, cuidado com a escalada do bicho: uma turista ficou seminua quando um macaco desamarrou seu biquini, e ela sequer se deu conta. Alugamos uma moto pelos quatro dias em que ficamos em Ubud e percorremos as estradas margeadas por campos de arroz.

Muitas das casas no caminho têm sua rópria plantação, para subsistência. A produção é suficiente apenas para consumo próprio, afinal, os indonésios comem arroz no café da manhã, almoço e janta, invariavelmente, todo dia.

Conhecemos uma fazenda que produz um café curioso e polêmico, considerado o mais caro do mundo: o café de civeta, um mamífero pequeno com pelagem manchda e focinho pontiagudo, que vive em palmeiras. O bicho come os grãos de café, mas apenas a polpa é digerida.

A semente passa pelo sistema digestivo e sai intacta nas fezes. As bactérias e enzimas únicas do animal tornam-se responsáveis pela diferença de qualidade do café industrializado. O café é então lavado, moído e está pronto para o consumo. O grão torrado é encontrado em lojas de luxo como a Harrods, em Londres, e uma única xícara do café de civeta pode chegar a custar o equivalente a R$350 em um restaurante fino na Europa.

Aqui, pagamos menos de R$15. Mas a gente, que não entende muito de café, não conseguiu detectar uma enorme diferença no sabor. Era dia de lua cheia quanto estávamos em Ubud, ocasião em que famílias inteiras vãos aos templos fazer oferendas. Mulheres entoam cânticos enquanto crianças usando pequenos sarongs - peça típica do vestuário indonésio - fecham os olhos e juntam as mãos em silêncio, demonstrando desde cedo conhecer os rituais de sua cultura religiosa.

Há muita gente vestida de branco, música, percussão e até sacrifício de animais: um macabro pato decapitado e ensanguentado no chão parecia dar as boas-vindas a quem chegava para a celebração na vila de Jatiluwih, famosa por seus vastos arrozais, à qual chegamos depois de uma viagem de três horas em moto desde Ubud. No Tirta Empul, ou Templo da Água Sagrada, na vila de Tampaksiring, milhares de pessoas tomavam banhos para purificar-se.

A água, considerada sagrada, brota do solo em seu máximo estado de pureza, é canalizada e jorra das fontes sob as quais fiéis e turistas curiosos - como nós - se banham. À noite, em Ubud, ainda deu tempo de curtir um espetáculo teatral de dança que envolvia uma perfomance da famosa "kecak", ou "monkey dance", do documental "Baraka" (se não viu, veja). Finalmente chegamos à praia.

Fica difícil escolher apenas uma dentre as mais de 13.000 ilhas que compõem este país para passar a última semana de uma viagem tão intensa e cansativa. Mas optamos pelas ilhas Gili, a 3h de Ubud. Logo nos deslumbramos com uma cor de água que eu até então só havia visto em fotos.

Mar cristalino, clima tropical e o curioso contraste de corpos expostos e cobertos: turistas estrangeiras apenas em biquini e mulheres locais muçulmanas completamente vestidas se cruzam pelas ruas de terra, enquanto desviam das bicicletas e carroças puxadas por cavalos, únicos meios de transporte permitidos por aqui. Estamos no mês sagrado do ramadã e as atividades nas mesquitas se intensificam.

O reggae de Bob Marley que toca nos bares à beira-mar se confunde com o som das orações vinda das mesquitas. Um passeio em barco que dura toda a manhã custa menos de 8 dólares, com snorkel e pés de pato incluídos.

Mergulhamos para ver peixes multicoloridos, corais e tartarugas graciosas que, vez por outra, vêm à superfície para buscar ar. Não precisa ir muito longe. Na ilha Gili Trawangan, elas chegam bem perto da beira da praia.

Dá para ficar em pé na água e observar o bicho nadando ao lado dos nossos pés. Trini até flagrou um o momento curioso em que uma tartaruga pareceu roubar um beijo da outra, que não gostou e respondeu com um tapa na cara.

Fazer scuba diving custa mais caro, cerca de 70 dólares por uma manhã. Trini vai curtir este mergulho mais intenso nos próximos dias. Eu terei que acompanhar do barco, porque, justo agora, um maldito estafilococo resolveu fazer morada em uma ferida na minha perna.

Estou à base de antibióticos e a recomendação médica é que evite água. Vamos ver se resisto ou se chuto o pau da barraca. Mas, se não der para entrar na água, ao menos tenho uma boa desculpa para voltar à Indonésia. Agora, com licença. Vamos por os pés para cima.

