Imbassaí terá 4ª edição da Semana de Arte e Cultura

Moradores e frequentadores do Litoral Norte baiano têm preparada mais uma programação cultural, anunciada para setembro: a quarta edição da Semana de Arte e Cultura de Imbassaí (no município de Mata de São João). O evento deve acontecer entre os dias 12 e 21 no centro do balneário de Imbassaí.



Na programação, constam vários shows musicais, apresentações artísticas e oficinas de arte. Este ano, a grade da chamada Saci 2014 incorpora atividades como a Regata de Jangadas e a festa de Nossa Senhora das Dores, a padroeira local.



Com o tema Consciência e Pluralidade, que explora a preocupação com a preservação ambiental e com o incentivo às múltiplas formas de expressão artística, a Saci 2014 também vai promover a primeira edição da Feira de Economia Criativa de Imbassaí (Feci).



"A feira tem o objetivo de incentivar as cooperativas e os artesãos da região, que promovem um bonito trabalho de inclusão social por meio da produção sustentável de produtos e alimentos", diz o produtor cultural e professor da Universidade Federal da Bahia Romilson Augusto Santos, um dos coordenadores.



Ecletismo



A programação de shows da Saci 2014 contempla diferentes vertentes musicais, do rock clássico do Camisa de Vênus à percussão da Orquestra de Pandeiros de Itapuã, passando pelos ritmos do músico cubano Jorge Ceruto e do projeto Mambo que Sambo, pelo ecletismo do Percussivo Mundo Novo e o samba do Grupo Botequim.



Haverá também programas já tradicionais, como o passeio ecociclístico, soltura de tartarugas marinhas (em parceria com o Projeto Tamar), oficinas de arte, recreação infantil e o mutirão da Operação Praia Limpa. Mais informações no site www.mtebrasil.com.br.





