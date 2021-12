Ilhéus recebe festival de chocolate

Está confirmada para o período de 11 a 14 de junho, a sétima edição do Festival Internacional do Chocolate e Cacau (FICC). Sob o tema "Declare seu Amor ao Chocolate", o evento será realizado no Centro de Convenções de Ilhéus, no Sul da Bahia.



A programação inclui palestras, fóruns e aulas-show de gastronomia. O festival também contará com a presença de especialistas para discutir as principais tendências do mundo do chocolate e soluções para empreender no setor.

