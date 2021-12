Ilhas de Aruba e Curaçao são oásis em mar cor de esmeralda

É nas ilhas de Aruba e Curaçao que o Caribe é mais Caribe. Ali se tem contato com praias de areia branquíssima e um mar de um verde cristalino, que convida de imediato a um inesquecível mergulho.

Com 31,5 km de comprimento e 9,65 km de largura, numa área total de 193 km², Aruba é desértica no miolo e povoada no litoral. "Aqui é um grande deserto, com vegetação de cactos, e temos muitos lagartos e iguanas entre as espécimes animais", diz Rocky, motorista de um dos jipões 4 x 4 que levam os turistas a desbravar as incríveis paisagens da ilha.

Além dos cactos, há a árvore típica da região, as divi-divi, tão retorcidas que parecem uma escultura. Os principais hotéis e resorts situam-se na costa sudoeste. Nas partes mais desérticas há dunas de areia e trilhas perfeitas para um passeio de triciclo.

Já a costa sul é a região dos naufrágios - formada por um arrecife de coral -, onde se pode mergulhar para ver embarcações históricas e até um avião afundados.

A região de Palm Beach, uma zona de três quilômetros onde estão vários hotéis de luxo, é perfeita para o banho de mar. Há ali um cais repleto de bares, pequenas lojas e muitos serviços de esportes aquáticos.



Capela



Os místicos podem desfrutar do ambiente tranquilo da Capela de Alto Vista, ou Capela do Pelegrino, a primeira igreja católica romana da ilha, construída em 1750. Outra passagem interessante são as ruínas da mina de ouro de Bushiribana, "onde os ingleses costumavam esconder o ouro dos piratas", conta Rocky.

É por causa de seus encantos naturais que a ilha atrai um número cada vez maior de visitantes. "Aruba é visitada por mais de um milhão de turistas internacionais por ano e possui uma das mais altas taxas de visitantes recorrentes do Caribe", comemora o agente de cruzeiros da Aruba Tourism Authority, Mario Arends.

A capital de Aruba é Oranjestad e, assim como Curaçao, é vinculada à Holanda, embora tenha se tornado independente em 1º de janeiro de 1986. A língua nativa, assim também como em Curaçao, é o papiamento, que tem certo parentesco com a língua portuguesa.

Golfinhos



Em Curaçao, uma das atividades mais interessantes é visitar o Sea Aquarium, onde se pode participar da experiência única de nadar com um golfinho. Há toda uma preparação para isso, com um treinador ensinando todas as dicas para lidar com estes dóceis animais marinhos.



No final, é comum ouvir dos que passaram pela experiência expressões como "é maravilhoso", "é mágico", "parece de plástico" ou "não quero mais sair daqui".

Em Willemstad, principal cidade da ilha de Curaçao, o turista fica encantado com o casario de paredes coloridas, que em muito lembra as construções holandesas.



Paisagens



Nas proximidades do porto, área ideal para fazer compras, frequentar bares ou restaurantes, as paisagens urbanas são sempre belas: para onde se aponta a máquina fotográfica, sem dúvida sairá uma bela foto.

Voltando à região do Sea Aquarium, as paisagens naturais são maravilhosas. Há todo um litoral povoado de hotéis resort que oferecem à vista o deslumbre do verde mar do Caribe e suas praias decoradas com aconchegantes barracas de palha.

adblock ativo