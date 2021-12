Ilhabela quer limitar acesso a praia

A Fundação Florestal (FF) limitará o acesso de veículos à Praia de Castelhanos, uma das mais procuradas por turistas que visitam Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, inclusive pelos que chegam de transatlântico. A medida já provoca polêmica entre moradores e turistas, que temem não poder aproveitar a praia em caso de lotação.

Nos fins de semana, a praia - cujo acesso é feito por meio de uma estrada de terra de 26km que passa no interior do Parque Estadual de Ilhabela - tem grande quantidade de carros, motos e jipes, que fazem passeios com turistas. A limitação fará parte de uma nova portaria normativa da FF, que trata das regras para o tráfego de veículos na Estrada dos Castelhanos, trecho interno do parque.

De acordo com o órgão, a nova operação da estrada visa a garantir a segurança dos usuários, além de minimizar os impactos ambientais no trecho. "A portaria também deverá contribuir para minimizar os problemas constatados na Praia dos Castelhanos", reforça a FF. A medida será definitiva. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

