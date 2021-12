Ilha Grande: paraíso de praias exuberantes e natureza preservada

O intenso verde do mar misturado à Mata Atlântica faz com que qualquer visitante se sinta estonteante diante de tamanha beleza. Na Ilha Grande, maior ilha da baía de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, é fácil perder-se entre praias paradisíacas e o transparente das águas, trazendo essa sensação de deslumbramento.

São 193 km² de pura beleza preservada. É um lugar para quem gosta de contato direto com a natureza, muito verde e um pouco de vento no rosto, afinal, é quase impossível resistir a um passeio de lancha pela ilha.

O arquipélago reúne mais de cem praias, algumas entre as mais bonitas do Sudeste brasileiro, como Lopes Mendes, Aventureiro e Cachadaço. As águas em todas as praias da ilha são as mais cristalinas possíveis e abrigam rica vida marinha. As trilhas em meio à mata Atlântica descortinam em rios e cachoeiras esplêndidos, dignos de admiração.

A recrutadora Raiane Menezes mora na Irlanda e, em sua última viagem ao Brasil, fez uma visita de quatro dias à Ilha Grande. Segundo ela, “indescritível” é a palavra certa para expressar seus sentimentos sobre o lugar.

“Fiquei na Praia de Palmas e lá tem apenas uma pousada, nada mais. Logo, o local era só para os hóspedes. Nos sentimos extremamente confortáveis. Há puffs espalhados pela areia, coletes, bola, cadeira de praia, guarda-sol, tudo disponibilizado pela pousada para quem quiser usar”, disse.

O clima rústico do local é totalmente garantido pela informalidade da Vila do Abraão, o centrinho da ilha. A maior parte das pousadas, restaurantes e bares com espaço de sobra para dançar forró a noite toda está concentrada nesta vila.

Já para experimentar os melhores pratos de frutos do mar da região é válido incluir no passeio de barco a enseada do Saco do Céu. Por lá estão o rústico Coqueiro Verde e o sofisticado Reis e Magos, que servem moquecas e paellas à altura das paisagens magníficas.

As águas do lugar são cristalinas e abrigam rica vida marinha | Foto: Divulgação

Tranquilidade

Aos acostumados com motos e carros por todas as ruas, na Ilha Grande a calmaria será motivo de estranhamento. Lá não é permitido a circulação de motos ou carros, tudo é resolvido a pé, de bicicleta ou, para trajetos mais longos, de barco. E nada melhor do que este clima para descansar e relaxar de verdade. Ideal para aqueles que querem fugir da correria do dia a dia, a Ilha Grande é, definitivamente, um ótimo refúgio.

Inclusive, para chegar, só é possível se for de barco. A partida é feita de Angra ou Mangaratiba e a viagem dura cerca de uma hora e meia. Ao chegar, o barco ancora em Abraão e de lá saem outros barcos até as praias específicas.

O acesso pouco convencional é apenas um dos fatores que contribui para que a Ilha Grande continue com o astral de aldeia de pescadores, embora nos feriados e na alta temporada o movimento seja intenso.

Ao turista, vale se atentar aos preços, independente do período. Pesquisas são essenciais, pois, às vezes, em um local oferecem um passeio de barco a um valor e logo ao lado o mesmo passeio pode ser oferecido pela metade, por exemplo. “Quando cheguei em Abraão queriam me cobrar R$ 50 para a praia de Palmas, depois acabei achando por R$ 25”, disse Raiane.

Para uma visita à Ilha é necessário um pouco de planejamento e organização. Não é recomendado ir e voltar em apenas um dia, por exemplo. Com no mínimo três dias já é possível aproveitar um pouco as belezas que o local oferece e conhecer algumas de suas praias.

Quanto a alimentação, há refeições nas pousadas, mas também é possível ir em restaurantes espalhados pela orla da praia. As comidas não são muito elaboradas, vão desde um prato simples com arroz e feijão a frutos do mar típicos de regiões com praias.

Os preços são altos, especialmente em alta temporada. “As refeições são caras porque os produtos precisam ser importados, acho. Paguei R$ 50,00 num prato simples com arroz, feijão, bife, fritas e refrigerante”, relatou Raiane.

A história da ilha é peculiar. Foi avistada pela primeira vez pelo navegador português Gonçalo Coelho, em 1502, e, nos séculos seguintes, o lugar foi palco de várias batalhas marítimas.

Outro fato curioso e que torna a ilha ainda mais interessante é que, no século XX, o lugar serviu de presídio para presos políticos. A obra Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos, foi escrita ali durante o governo de Getúlio Vargas.

Hoje, depois de todos esses acontecimentos históricos, este pedaço preservado da Mata Atlântica tem como sua principal atividade econômica o turismo – inclusive estrangeiro, responsável por mais da metade dos lucros dos agentes locais.

Local ainda guarda resquícios originais de Mata Atlântica | Foto: Divulgação

Quando ir

Por incrível que pareça, o verão é a estação mais chuvosa e mais lotada da Ilha Grande. Além dos dias serem mais quentes, com máxima de 28°C em fevereiro, o período também marca as férias escolares. Ou seja, aos que querem visitar a ilha no verão, é bom se preparar para preços mais salgados, principalmente nas hospedagens.

Os passeios de barco não sofrem alteração de valor, mas é mais difícil conseguir um desconto, especialmente porque as lanchas saem lotadas de turistas. Com o aumento de visitantes, as praias também ficam mais cheias. Sendo assim, o verão talvez não seja a melhor opção para quem viaja na intenção de um pouco de paz.

Para quem pretende fugir dos preços elevados da alta temporada e do excesso de turistas, o outono (março a junho) é o período mais adequado. Além disso, é o período no qual a ilha se mostra um verdadeiro paraíso com as praias vazias, a facilidade em conseguir vaga em hospedagem e o sol presente praticamente o dia inteiro.

