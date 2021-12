Ilha dos Frades recebe selo por qualidade

A praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades, distrito de Salvador, faz parte, desde este domingo, 27, do rol das melhores praias do mundo.

Essa classificação se deve ao recebimento do selo Bandeira Azul, emitido para a localidade pela Fundation for Environmental Education (FEE), instituição internacional sem fins lucrativos.

A atração turística, primeira do Norte e do Nordeste do Brasil a receber o título, passou por uma série de avaliações para o processo de certificação.

Entre os temas avaliados, quatro se destacam, segundo a coordenadora do Programa Bandeira Azul no Brasil e representante do Instituto Ambientes em Redes (parceiro da FEE), Leana Bernardes.

Educação ambiental, segurança, equipamentos e gestão ambiental foram pontos avaliados pelos técnicos da entidade, segundo ela. Ao todo, foram dois anos de análises feitas pela instituição.

"A gente vem em determinados meses, para fiscalizar como está o andamento do cumprimento das exigências e, depois que a praia recebe a bandeira, a gente continua vindo verificar a situação", conta Leana.

Esse ano, conforme a coordenadora do projeto, seis praias e três marinas do Brasil vão receber o título. Semana que vem, conta ela, entregas da bandeira serão feitas em Santa Catarina, São Paulo e no Rio de Janeiro.

Histórico

O hasteamento da Bandeira Azul na praia de Nossa Senhora de Guadalupe, promovido pela FEE, contou com a presença do prefeito de Salvador, ACM Neto, de secretários da gestão dele, e do coordenador do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do governo da Bahia, o ex-governador Jaques Wagner.

Foi a gestão estadual que, nos últimos anos, concedeu a exploração da Ilha dos Frades ao Instituto Baía Viva. Na cerimônia, o prefeito e a representante da Baía Viva, Isabela Suarez, receberam a bandeira azul.

Atualmente, uma taxa de R$ 6 é cobrada a quem chega ao local. Um píer e estruturas de acessibilidade foram construídos na área, em contrapartida.

Novas metas

De acordo com o prefeito ACM Neto, o objetivo do município é estender o título recebido pela localidade para "o maior número de praias de Salvador". Na avaliação dele, a análise feita sobre os locais pelas instituições envolvidas no projeto é "completa".

Neto afirmou também que a Ilha dos Frades entrará para o rol de produtos a serem vendidos pela prefeitura para fora do estado, a exemplo do Carnaval e do Réveillon.

"É bom saber que Salvador e suas praias se posicionam entre as melhores praias do mundo", afirmou o prefeito. "Mas há também um elemento econômico importante dessa certificação, que precisa ser explorado sem dúvida nenhuma, até porque as ilhas precisam ser integradas melhor à capital", disse.

As praias de Stella Maris, Ipitanga e Itapuã também vão disputar o título, segundo adiantou o titular da Secretaria Cidade Sustentável, André Fraga.

Pela primeira vez na ilha ontem, a paulista Josefa Medeiros, 54, curtiu o sol ao lado da família. Para ela, a praia da Ilha dos Frades é "uma das mais limpas de que tem notícia". "Muito bonito aqui", avaliou.

