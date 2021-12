Ilha de Galápagos é um tesouro natural escondido no Equador

A Ilha de Galápagos está localizada a aproximadamente mil quilômetros da costa equatoriana e é um dos mais belos locais para se visitar quando a intenção é estar em contato direto com a natureza e relaxar.

Por lá é possível tomar sol ao lado de pinguins, nadar com leões-marinhos, conhecer tartarugas-gigantes, andar em praias de areia vermelha, visitar vulcões ativos, além de poder refazer os passos de Charles Darwin em meio a animais que interagem com o turista como em nenhum outro lugar do planeta.

O naturalista Darwin esteve na Ilha em 1835 a bordo do navio HSM Beagle, e foi através desta viagem que surgiu seu mais conhecido trabalho, A Origem das Espécies. As conclusões para a obra vieram por meio de observações sobre a fauna local que o levaram à sua controversa Teoria da Evolução.

O arquipélago equatoriano é composto por 13 ilhas principais (com mais de 10 km²) e a principal porta de entrada é pela ilha de Santa Cruz, servida pelo aeroporto de Baltra. O local com as melhores acomodações turísticas é Puerto Ayora, de onde saem a maioria dos passeios.

Nestas ilhas encantadas, como são conhecidas, é possível se aproximar dos animais sem temer. Eles não se sentem ameaçados pelas pessoas porque até hoje nenhum grande predador terrestre conseguiu se estabelecer por lá. Com isso, nada que chegue “por terra” representa alguma ameaça para a fauna. Ainda que não haja câmeras profissionais, apenas a do celular, é possível captar belas imagens de animais únicos da ilha, como atobás-de-nazca, iguanas-marinhas e lobos-marinhos.

Pelo mar

O melhor jeito de conhecer Galápagos e seus entornos é fazendo um cruzeiro. O tempo economizado é a maior vantagem de se estar em alto mar, além, claro, da experiência que será o passeio. Com isso é possível visitar mais lugares e ver uma quantidade maior de espécies do que se o viajante ficar preso em terra.

Antes de uma viagem é sempre recomendado pesquisar qual é a melhor época do ano para visitar o destino. Quanto a Ilha de Galápagos, isso não precisa ser uma preocupação. Qualquer período é bom para uma visita. De janeiro a junho podem haver algumas chuvas fortes, porém, a temperatura é quente. Já de julho a dezembro, o tempo é seco e frio, o que faz a temperatura das águas diminuir. Entre os meses de junho e setembro, noites normalmente nubladas e frias tiram os turistas das praias.

Em 2013, o Ministério do Turismo do Equador divulgou uma nova medida para controlar os visitantes da ilha. A determinação exige que o visitante faça um pré-registro pelo site do Conselho Governamental de Regime Especial do arquipélago. Dessa forma é possível manter um histórico completo das pessoas que passam por Galápagos.

Os responsáveis pelo controle de imigração nos aeroportos de Quito e Guayaquil, as principais portas de entradas para Galápagos, validam as informações hospedadas no site para permitir a entrada de cada passageiro um a um.

Uma das melhores formas de conhecer a região é através do mar em passeios de barco | Foto: Divulgação

Gastronomia

Mesmo sendo um país pequeno, o Equador possui uma gastronomia diversificada por ter diferentes regiões. As mais destacadas são a da Costa e a dos Andes. Na Costa é possível encontrar peixes e frutos do mar relativamente baratos. Diante disso, é possível ter uma refeição por apenas US$ 8 (R$ 30).

Existe um grande consumo de corvina e trucha, além de camarão e caranguejo. Alguns dos pratos típicos são: carapachos rellenos, sopa marinheira, ceviches de pescado, corviches, encocado de camarão, encebolhado de peixe e cazuela.

Por outro lado, na Cordilheira dos Andes há o costume de tomar sopa, além de ter no cardápio carne de porco, vaca, cordeiro e cabra. Porém, a mais consumida tende a ser a de porco, do qual o acompanhamento é quase sempre o milho, batata e banana assada.

O arquipélago é composto por 13 ilhas principais | Foto: Divulgação

O que fazer

As atrações nas ilhas baseiam-se principalmente na observação da flora e fauna local (tartarugas gigantes terrestres, uma infinidade de pássaros, iguanas, lobos marinhos e fauna marinha riquíssima). As paisagens se alternam em florestas, praias e vulcões.

As ilhas também são também um ponto internacional de mergulho, porém, mesmo não sendo mergulhador, é possível fazer uso do snorkel em águas límpidas observando uma quantidade enorme de peixes, tartarugas, arraias e ter a incrível sensação de nadar ao lado de lobos marinhos.

Para uma melhor exploração da ilha, é possível realizar a compra de pacotes turísticos tanto nos hotéis quanto nas operadoras de turismo. Os passeios são, em sua maioria, feitos de barco (para mergulho e snorkel). Há também a possibilidade de caminhada, passeios a cavalo e visitas às praias, fazendas de tartarugas gigantes e vulcões.

Alguns roteiros podem ser feitos por conta própria, porém, na maioria dos casos é necessária a presença de um guia oficial, visto que Galápagos é um parque de conservação ambiental.

Apesar de parecer que o local só tem mar, árvores e animais para apreciar, a ilha vai muito além disso. O local é repleto de bares, restaurantes e lojas. Turistas que já estiveram por lá afirmam que a semelhança com Key West, na Flórida, é muito grande – porém, com uma pitada a mais de encanto e beleza.

As principais ilhas de Galápagos para turistas são Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela. Além delas, Fernandina também tem um pequeno centro urbano com pousadas e hotéis, mas poucos turistas ficam por lá. Santa Cruz é a ilha com mais infraestrutura, com muitas agências turísticas e onde fica Puerto Ayora, o maior centro urbano do arquipélago. Em Puerto Ayora existem caixas eletrônicos, muitos restaurantes, bastante opção de estadia e até um supermercado.

Como chegar

Para acessar o arquipélago é preciso comprar uma passagem para Quito ou Guayaquil. Na sequência, é necessário seguir com outro voo para Galápagos. Seja para o aeroporto da Ilha de Baltra ou para o aeroporto da Ilha de San Cristóbal, ambas dão acesso ao arquipélago.

O voo de Quito à Galápagos dura cerca de 1h50 e a diferença de fuso entre o continente e o arquipélago é de uma hora a menos para Galápagos em relação à Quito (quatro horas a menos de Brasília). Os valores por pessoa incluindo a passagem aérea do Brasil até Quito ou Guayaquil partem de R$ 2.500.

