Ilha de Boipeba é eleita na internet a mais bonita do Brasil

Uma pesquisa realizada pelos internautas no Traveller's Choice 2013 - Ilha, prêmio realizado pelo maior site de viagens do mundo, o TripAdvisor, elegeu a Ilha de Boipeba, na Bahia, como a melhor do Brasil. O local foi mais votado do que Ilhabela, em São Paulo, Ilha Grande, no Rio de Janeiro, e Fernando de Noronha, em Pernambuco.

Segundo o site, o prêmio é baseado na qualidade e quantidade de comentários e avaliações dos viajantes que são coletados durante o período de 12 meses no site. Na classificação sul-americana, a ilha situada na Costa do Dendê ficou em segundo lugar, atrás apenas da Ilha de Pascoa, no Chile.

Boipeba, que pertence ao município de Cairu, está localizada a cerca de 350 km de Salvador e é cheia de belezas naturais como praias quase desertas, piscinas naturais, coqueirais extensos, trilhas ecológicas e floresta densa de Mata Atlântica. Um dos atrativos do local é a Matriz do Divino Espirito Santo, que data do início do século XVI.

Em nota enviada pela Secretaria de Comunicação, o secretario do Turismo de Cairu, Bruno Wendling ressaltou a estrutura do local. "Boipeba é um dos paraísos do arquipélago de Tinharé, que se destaca por ser um local simples, mas com boa infraestrutura para atender bem a seus visitantes. É um local mágico, marcado pelas belezas naturais e hospitalidade do seu povo. Quem vai a Boipeba se surpreende e sempre retorna", diz.

A classificação mundial das dez melhores ilhas do mundo, no entanto, não traz a Ilha de Boipeba. A lista é liderada pela Ilha de Ambergris Caye, em Belize, na América Central, e em segundo lugar as Ilhas Virgens Americanas, nos EUA. A Ilha de Páscoa, no Chile, aparece apenas em nono lugar.

