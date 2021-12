Ibirapuera ficará aberto 24 horas aos finais de semana

A Prefeitura de São Paulo está prestes a concluir um plano de segurança para manter o Parque do Ibirapuera, na zona sul, aberto 24 horas por dia nos fins de semana, a partir de 28 de setembro. Os secretários do Verde e Meio Ambiente, Ricardo Teixeira, da Segurança Urbana, Roberto Porto, e dos Esportes, Celso Jatene, tiveram reunião na segunda-feira, 26, para acertar os últimos detalhes da proposta, feita a pedido do prefeito Fernando Haddad (PT).

A segurança durante as madrugadas de fins de semana no parque poderá ser feita por policiais militares da Operação Delegada ou por reforço do efetivo da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

"O objetivo é que o Ibirapuera seja o 12.º equipamento público que ficará aberto por todo o fim de semana, a partir de setembro. Já temos outros 11 clubes espalhados pelos bairros que, logo depois da Virada Esportiva (nos dias 21 e 22 de setembro), vamos deixar abertos por 24 horas, como um projeto-piloto", revelou Jatene ao jornal O Estado de S. Paulo. No Plano de Metas da gestão Fernando Haddad, até 2016, o objetivo é ter 32 equipamentos, entre parques e clubes, abertos de forma ininterrupta nos sábados e domingos.

Segundo o secretário dos Esportes, nem todas as áreas do parque, de 1,4 milhão de metros quadrados, poderão ficar abertas nas madrugadas. "Por questões ambientais, algumas partes não serão acessíveis", disse Jatene. Nos dias comuns, a área verde fica aberta das 5 horas à meia-noite, mas algumas partes fecham antes, às 22 horas. Cerca de 300 mil pessoas vão ao Parque do Ibirapuera aos sábados e domingos.

Pressa

Na segunda-feira, 26, logo após a reunião do Conselho da Cidade, na Praça das Artes, para apresentação do novo Plano Diretor, Porto e Teixeira saíram rapidamente para discutir a abertura do Ibirapuera por 24 horas. "O prefeito pediu e quer pressa, e nós temos de resolver", disse Teixeira.

Haddad pediu celeridade na conclusão do projeto após a realização da Virada Ambiental, nos dias 17 e 18 deste mês, quando mais de 100 mil pessoas foram ao Ibirapuera durante a madrugada - o parque ficou aberto por 24 horas para o evento, realizado em outras 68 áreas verdes da cidade.

Clubes

O governo municipal escolheu também 11 clubes municipais com áreas de lazer e esportiva para funcionar das 8 horas de sábado às 18 horas do domingo, a partir de 28 de setembro. Na zona sul, o clube municipal Balneário Princesa Isabel, no Ipiranga, e o Balneário Jalisco, no Jabaquara, estão entre os que vão funcionar por 24 horas. O projeto-piloto dos clubes vai chamar "Revirando a Virada", já que vai acontecer na semana seguinte à Virada Esportiva. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

