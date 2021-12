Hotel idealizado por Marlon Brando será 100% ecológico

Depois de dois anos de trabalho e um investimento de 100 milhões de Euros (R$ 322 milhões), o sonho de Marlon Brando tomou corpo: o hotel ecológico de luxo abrirá em breve suas portas em um atol inabitado na Polinésia Francesa.



O ator americano, que morreu em 2004, era fascinado pela Polinésia, onde rodou O grande motim (em 1962). Tanto era assim, que comprou o atol de Tetiaroa, ao norte da ilha de Tahiti e construiu o pequeno hotel, que logo foi fechado. Atualmente, a empresa Tahiti Beachcomber aluga os 78 hectares da ilhota Onetahi aos herdeiros de Marlon Brando. Segundo a companhia, especializada em hotelaria de luxo, o "Brando" será um hotel "100% ecológico", como desejava o ator.



O ar condicionado, por exemplo, será obtido mediante um procedimento testado em outro hotel do grupo, em Bora Bora: o SWAC (Sea Water Air Conditioning). O sistema consiste em extrair água do mar a cerca de 900 metros de profundidade e trazê-la à superfície. A baixa temperatura dessas águas (4º C) permite refrigerar outro circuito de água na superfície, com um impacto pequeno ao meio ambiente.



Além disso, as necessidades energéticas do hotel serão cobertas com centenas de painéis solares e um gerador que funciona com óleo de coco, produzido na Polinésia. O lixo gerado será enviado ao Tahiti, principal ilha da Polinésia Francesa. "Para a construção nos proibidos de usar certos materiais, como colas ou solventes, e somos autônomos energeticamente, tudo com objetivo de causar um impacto mínimo ao meio ambiente", explicou à AFP Laurent Darcy, diretor de projetos especiais do grupo Pacific Beachcomber.



Há dois anos, vivem no atol cerca de 300 operários, que devem concluir o trabalho no primeiro semestre deste ano. O hotel poderia ser inaugurado em maio em modo de teste, e receber seus primeiros clientes em julho.



Os hóspedes devem pagar 3 mil Euros (R$ 9.650) por noite para alugar uma "villa", um bangalô de alto luxo equipado com piscina, banheira em um terraço e com vista para um lago turquesa. Os que vão em família talvez prefiram as vilas com vários quartos. A maior delas terá um preço de cerca de € 8 mil, a noite.



No preço estão incluídas as excursões com guias ambientalistas e refeições propostas pelo chef francês Guy Martin, a frente do exclusivo Grand Vefour de Paris. O hotel não poderá receber mais de cem turistas, mas dará trabalho a cerca de 160 pessoas.



Ele também vai abrigar missões científicas ligadas ao meio ambiente, como o fez em 2012, em Tetiaroa para combater a transmissão de doenças por mosquitos, um sério problema de saúde pública na Polinésia.

