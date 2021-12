Hotel de Salvador entra no guia Roteiros de Charme

A tradicional associação de pousadas de luxo do Brasil, Roteiros de Charme, recebe três novos associados em 2015. Os hotéis selecionados para integrar o novo Guia Passaporte Roteiros de Charme, que será lançado ainda esse mês e passa a valer a partir do próximo ano, foram o Hotel SPA Nau Royal, no litoral Norte de São Paulo, o Hotel Fazenda União, no sul do Rio de Janeiro, e o Zank By Toque Hotel, localizado no Rio Vermelho, em Salvador, com vista diretamente para a Praia da Paciência.

