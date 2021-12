Hotel da Bahia será reaberto em dezembro

O tradicional Hotel da Bahia, localizado no Campo Grande, região central de Salvador, vai reabrir as portas em dezembro deste ano, sob a bandeira do grupo GJP Hotels & Resorts. O empreendimento de cinco estrelas contará com 277 apartamentos - antes, eram 352 - e será enquadrado no padrão Wish, uma das três novas bandeiras criadas pelo grupo. "Com a reforma, o Hotel da Bahia ficará tão bom ou melhor que o Copacabana Palace, do Rio", destacou o presidente do GPJ Hotels & Resorts, Guilherme Paulus.

Também proprietário da operadora CVC Turismo, o GJP adquiriu o Hotel da Bahia em 2010. O grupo está investindo R$ 101 milhões com recursos próprios e do Banco do Nordeste no empreendimento. Cerca de R$ 31 milhões foram investidos na aquisição do prédio. Os outros R$ 70 milhões estão sendo aplicados na reforma das instalações e na troca do mobiliário.

Com 80% das obras concluídas, o Hotel da Bahia só irá operar com plena capacidade a partir do Carnaval de 2013. "O Hotel da Bahia vai ser uma agradável surpresa. Será um grande orgulho para a hotelaria do Nordeste", afirmou Paulus, durante entrevista coletiva nesta segunda, 17, em São Paulo. Para o início da operação, estão sendo contratados cerca de 300 funcionários, o dobro de trabalhadores que o hotel tinha em 2010, quando fechou as portas.

O presidente do Grupo GJP ainda destacou o potencial de Salvador como cidade turística, por oferecer diferentes tipos de roteiros para quem quer conhecer a capital baiana. Contudo, ele frisou a necessidade de mais segurança e de uma programação cultural na região central da cidade.

"A Secretaria de Turismo precisa criar uma programação mais intensa para o centro antigo. O Pelourinho também precisa ser melhorado, pois já esteve bem melhor", pontuou o executivo. Ele destacou que a reinauguração do Hotel da Bahia deve contribuir na questão do entretenimento, já queo empreendimento terá um café-teatro onde serão realizados shows e eventos.

Histórico - Primeiro hotel cinco estrelas do Estado, o Hotel da Bahia foi construído no final dos anos 40 pelo então governador Octávio Mangabeira para desenvolver o turismo em Salvador. Nos anos 70, o empreendimento foi repassado para a iniciativa privada e passou a ser gerido pela Rede Tropical de Hotéis.

A reforma do hotel mantém intactos os painéis dos artistas plásticos Genaro de Carvalho e Carybé. As obras, avaliadas em R$ 1,6 milhão, são tombadas pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) desde 1981.

Alto padrão - A reinauguração do Hotel da Bahia dá início a um processo de reinserção da região central de Salvador no mapa da hotelaria de alto padrão, que ainda inclui unidades dos hotéis Fasano, no Centro Histórico, e Hilton, no Comércio.

Para Guilherme Paulus, a inauguração dos novos hotéis dará novo fôlego ao centro antigo, reinserindo a região na rota dos investimentos de alto luxo. "Será bom ter concorrentes deste porte porque valoriza o nosso produto", destacou Paulus.

O hotel da rede Fasano, que está sendo implantado na antiga sede do jornal A TARDE, na Praça Castro Alves, prevê um investimento de cerca de R$ 50 milhões e tem abertura prevista para dezembro de 2013.

Já a implantação do hotel da bandeira Hilton, em frente ao Mercado Modelo, encontra-se em suspenso devido à situação de insolvência do grupo Imocom Portugal, um dos sócios do empreendimento.

*O jornalista viajou a São Paulo a convite da GJP Hotels & Resort

