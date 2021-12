Hotel baiano aparece em lista como "melhor serviço"

O Aram Yami Hotel, localizado no Santo Antonio Alem do Carmo, em Salvador, foi considerado pelos usuários do TripAdvisor como o 11º na América do Sul com o melhor serviço. O primeiro lugar da lista também foi para um brasileiro, o Hotel Ritta Hoppner, em Gramado (RS).

O Travelers' Choice - Hotéis com Serviços Excepcionais é determinado com base em milhões de avaliações e opiniões dos viajantes do TripAdvisor e leva em conta não só a quantidade mas também a qualidade das opiniões sobre o serviço dos hotéis. "As instalações são excelentes e o atendimento primoroso!", opinou a usuária Érica Mascarenhas. Outra usuária, Vicky B, também elogiou o Aram Yami Hotel. "Ótimo atendimento, aconchegante e vista maravilhosa.". No TripAdvisor, o hotel é classificado como o melhor de Salvador.

Veja abaixo os hotéis brasileiros premiados no Travelers' 'Choice - Hotéis com Serviços Excepcionais na América do Sul e Brasil:



América do Sul:

1. Hotel Ritta Hoppner, Gramado (RS

11. Aram Yami Hotel, Salvador (BA)

20. Ponta dos Ganchos, Governador Celso Ramos (SC)

21. Villa Tenório, Ubatuba (SP)

23. Pousada Santorini, Búzios (RJ)

Brasil

1. Hotel Ritta Hoppner, Gramado (RS)

2. Aram Yami Hotel, Salvador (BA)

3. Ponta dos Ganchos, Governador Celso Ramos (SC)

4. Villa Tenório, Ubatuba (SP)

5. Pousada Santorini, Búzios (RJ)

6. Hotel Estalagem St. Hubertus, Gramado (RS)

7. Pousada Guaraná, Paraty(RJ)

8. Hotel Pousada Experience João Fernandes, Búzios (RJ)

9. Pousada Berro do Jeguy, Praia da Pipa (RN)

10. Pousada Toca da Coruja, Praia da Pipa (RN)

