Hotéis registram queda brusca na taxa de ocupação pós-folia

Menos de uma semana após o fim do Carnaval, a previsão de representantes do setor hoteleiro de Salvador, em relação à brusca diminuição da taxa de ocupação em hotéis, já começa a se concretizar.

A TARDE esteve em seis hotéis do circuito Barra-Ondina (Dodô) e o índice de ocupação médio informado por funcionários dos estabalecimentos foi de 40%. Durante o período do Carnaval, segundo eles, os hotéis chegaram a registrar ocupação de 100% dos leitos.

No Hotel Sol Barra, por exemplo, a redução foi gradual. Na última segunda-feira, 19, o estabelecimento registrou 100% de ocupação. No dia seguinte, a taxa caiu para 74%, diminuindo para 45% na quinta-feira passada. Nesta terça, era de 38%.

O mesmo aconteceu no Hotel Marazul, que registrou ocupação de 100% no Carnaval, mas, com o fim da festa, o índice foi diminuindo até atingir 40%.

O recepcionista do Hotel Sol Barra Paulo Ornelas, que trabalha há mais de cinco anos no setor, comentou que esta diminuição da taxa de ocupação não é surpresa. "Acontece todos os anos. Depois do Carnaval, a ocupação sempre diminui muito nos hotéis", disse o funcionário.

Turistas - No Farol da Barra, no Centro Histórico e nas praias da Barra e Ondina, o movimento de turistas foi fraco durante nesta terça. O pouco movimento de turistas no Farol da Barra fez com que o ambulante Carlos Oliveira reclamasse. "Bem que poderíamos ter Carnaval o ano inteiro. Para quem depende disso para sobreviver, a ausência de turistas mostra que dias ruins vêm aí", afirmou o ambulante.

O administrador Alexandre Limma, que veio de São Paulo para o Carnaval, decidiu estender a temporada na capital baiana. "Os pontos turísticos de Salvador são muito lindos. Valeu a pena ficar mais alguns dias após o Carnaval", declarou Alexandre, acrescentado, ainda, que retorna nesta quarta-feira, 20, para casa.

O turista alemão Christopher Herbst, 39 anos, também veio para curtir o Carnaval e ficou um pouco mais. No entanto, ele afirmou que tinha expectativas maiores em relação a Salvador.

"É uma cidade que oferece poucas opções para os turistas", opinou. "Além disso, os espaços públicos são muito descuidados e sem organização", reclamou.

