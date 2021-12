Hotéis no litoral da Bahia têm alta procura durante o Carnaval

A Bahia está entre os locais mais procurados pelos turistas durante os dias de folia no Carnaval. A procura por estadia cresce ano após ano e os hotéis do litoral baiano têm alta demanda para hospedagens.

Em Porto Seguro a ocupação dos hotéis chega a 95%, segundo a Secretaria de Cultura e Turismo local. Além da paisagem histórica e natural, a região oferece ao folião mais de 50 blocos nas ruas e avenidas durante o Carnaval.

Em Ilhéus, a taxa de ocupação dos hotéis projetada pelo Costa do Cacau Convention Bureau é de 100%. A cidade tem 8 mil leitos e circularam cerca de 50 mil turistas no feriado. Já Itacaré a média de ocupação prevista nos 160 meios de hospedagem durante o Carnaval é de 95%. Outros locais como Morro de São Paulo e a Praia do Forte são também são ótimos atrativos para os turistas.

A maioria dos visitantes que se instalam no litoral baiano vem do sudoeste e oeste da Bahia, de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Distrito Federal. Neste Carnaval, a Bahia recebeu 2,2 milhões de turistas, que movimentaram R$ 2,5 bilhões na economia do estado, segundo estimativas da Secretaria do Turismo do Estado (Setur).

