Hotéis de Salvador têm taxa de ocupação estável no mês de março

A rede hoteleira de Salvador apresentou taxa de ocupação de 66,12% em março, permanecendo estável se comparada com o mesmo período de 2018, que foi de 65,10%, segundo a Pesquisa Conjuntural de desempenho (Taxinfo), realizada em parceria entre a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis.

O valor médio da diária foi de R$ 380,36, que refletiu o efeito positivo do carnaval e da entrada de novos hotéis de luxo na cidade. Esse foi um dos melhores resultados dos últimos anos, sucedendo um Revpar, que é o indicador ponderado de taxa de ocupação e diária média, no valor de R$ 251,49.

Os resultados positivos, decorrentes dos efeitos positivos do Carnaval, foram no polo hoteleiros da Barra-Rio Vermelho, seguido por Centro-Pelourinho, Pituba-Stiep e Itapuã-Stella Mares.

Se analisado o primeiro trimestre de 2019 (70,97%) e o de 2018 (71,66%), verifica-se também uma estabilidade na taxa de ocupação. Já a diária, apresentou um crescimento de 21,12%, passou de R$ 261,10 em 2018 para R$ 316,25 em 2019.

Como resultado, o Revpar do primeiro trimestre de 2019 teve um incremento de 19,3%, passando de R$ 186,90 em 2018 para R$ 223,04 em 2019, segundo os dados oficiais do setor apurados pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, seção Bahia (ABIH-BA).

Para o presidente da ABIH-BA, Glicério Lemos, este resultado é fruto da divulgação do destino realizado em parceria entre hotéis e Prefeitura. “Tivemos a abertura de dois novos hotéis pertencentes a um segmento de alto luxo, atraindo um público diferenciado e contribuindo para a elevação na diária média. Atrelado a isso, tivemos um Carnaval com excelente programação e ocupação, com início no final de fevereiro e continuação em março, o que intensificou este bom desempenho”, afirmou.

“Começa agora a temporada de baixa estação, aonde são maiores os desafios para nosso segmento, uma vez que o único centro de convenções de grande porte da cidade ainda está em fase de construção. Semana Santa, Copa América e as férias de julho serão períodos em que haverá tendência de melhora na taxa de ocupação e fluxo de turistas”, acrescentou Lemos.

adblock ativo