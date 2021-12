Hotéis da República Dominicana apostam em brasileiros

A hotelaria de luxo na República Dominicana, uma das atividades econômicas mais fortes no país caribenho, aposta no potencial dos turistas brasileiros, que deverão aumentar sua presença em 30% somente neste ano, informou nesta sexta-feira uma fonte do setor.

"O potencial é enorme e ainda não vimos tudo o que o Brasil tem, pois viajar e sair do Brasil, às vezes, não custa menos", assinalou à Agencia Efe Rafael Torres, diretor-geral do Resorts Paradisus, em Punta Cana, que nesta semana se reuniu com operadores locais em São Paulo.

