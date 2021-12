Hotéis baianos aparecem entre os melhores da América do Sul

O Villas de Trancoso e o Uxua Casa Hotel, ambos em Trancoso, foram listados em 15º e 16º lugares como os melhores hotéis de luxo da América do Sul, segundo o site de viagens TripAdvisor, que anunciou nesta terça-feira, 22, os vencedores do do Travelers' Choice 2014.

Na baixa temporada, o Villas de Trancoso tem diárias que variam de R$ 850 a R$ 3.200. Já na alta, o preço sobe de R$ 1.150 a R$ 3.900. "A pousada é um charme. Fomos surpreendidos pelo atendimento primoroso, serviram-nos café da manhã quando chegamos, enquanto o quarto não ficava pronto.", escreveu o usuário do TripAdvisor Fabrício R. O hotel não teve nenhuma menção negativa.

Já o Uxua Casa Hotel, que tem casas como meios de hospedagem, podem ter diárias de mais de R$ 1 mil. "A cordialidade dos funcionários, a localização no Quadrado, a culinária de altímisso nível, me impressionaram!!! O Bar da praia é uma delícia, com drinks deliciosos!", escreveu a usuária do TripAdvisor LucianaD, de São Paulo. Já o suíço Genious44 não ficou tão satisfeito assim com o hotel. Ele reclamou do barulho da vila e de que muita gente passava pelas janelas das casas, sem dar privacidade. "O serviço é feito no improviso. Eles falam com você como amigos, mas cobram preços como se fôssemos tolos", escreveu.

Os vencedores dos prêmios Travelers' Choice foram escolhidos com base nas análises e opiniões dos usuários do TripAdvisor em todo o mundo. No total, 7.123 estabelecimentos foram premiados em 2014. O Brasil é o oitavo país com o maior número de hotéis premiados, 134 no total.

