Hospedagem de luxo por temporada ganha força na Colômbia

O conceito de hospedagem de luxo por temporadas, que chegou à América Latina há alguns anos, começa a ganhar força na Colômbia pelo bom momento que a economia do país vive e pela melhora das condições de segurança, atraindo assim executivos de empresas internacionais.

Em média, 4.490 estrangeiros chegam, diariamente, à Colômbia, segundo dados do Ministério de Comércio, Indústria e Turismo, e uma pequena parte deles com o objetivo de ficar algumas semanas ou meses por conta de trabalho. É para esse segmento que começa a despontar a hospedagem de luxo.

O conceito se baseia em oferecer casas ou apartamentos totalmente mobiliados nos bairros mais nobres com todos os serviços necessários para evitar que o recém-chegado precise passar por trâmites burocráticos. A ideia é que o executivo só precise se instalar, sem a preocupação de mais nada.

Uma das opções é o Oasis Collections, empresa de capital americano com operações em Bogotá e Cartagena e, atualmente, em fase de ampliação em Medellín e Santa Marta.

"Vimos que o país mudou sua imagem positivamente e que estão vindo mais estrangeiros. Por isso, consideramos que era uma excelente oportunidade para ingressar no mercado", disse à Agência Efe a diretora de Oasis Collections na Colômbia, Luisa Ladrón de Guevara.

A empresa foi criada em Buenos Aires em 2009 por três investidores americanos decididos a aproveitar as oportunidades do setor imobiliário do país.

Atualmente, a rede já se estende, no Brasil, por São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis, assim como em Montevidéu, Punta del Este, Miami e Nova York.

"Temos interesse também na Europa, no Chile, no Panamá e na Costa Rica para seguir com o processo de expansão", explica Ladrón de Guevara.

No caso da Colômbia, acrescenta, os clientes da empresa são diretores, gerentes e altos executivos de companhias multinacionais, vindos, em sua maioria, dos Estados Unidos, do Canadá e da Austrália.

A empresa não é a proprietária dos imóveis - recebe as mansões, casas ou apartamentos que seus donos queiram arrendar. Estando dentro dos requisitos estabelecidos, como localização, tamanho, segurança, comodidade e decoração, ela vai para o portfólio de possibilidade para aluguel dos que têm alto poder aquisitivo.

Segundo Ladrón de Guevara, este modelo de negócio é "um desafio interessante" para os proprietários que conseguem 60% de ocupação durante o ano, com os preços que se adéquam a este segmento e que se equiparam à renda que obteriam com o aluguel de um ano completo da propriedade.

Na Argentina, no entanto, a empresa tem imóveis próprios, mas na Colômbia estão trabalhando, inicialmente, com terceiros e já possuem em cadastro 250 propriedades em sua página na internet. Não é descartado um plano de investimentos no mercado imobiliário no futuro.

Quanto à decoração, a companhia diz estar "aberta aos gostos dos proprietários", mas tem uma curadora encarregada de fazer sugestões para que a casa seja cômoda, com sobriedade e bom gosto. A intenção é que a pessoa se sinta como se estivesse em casa e não em um hotel.

"Nosso interesse é em imóveis bem mantidos, bem decorados, que tenham móveis novos, que as pessoas se sintam em um espaço cômodo, tranquilo e diferente. Queremos que o valor que paguem esteja de acordo com o serviço e a propriedade que ocupam", diz Guevara.

Para facilitar a adaptação dos recém-chegados, a empresa oferece ainda acesso a clubes e à vida cultural e noturna da cidade.

