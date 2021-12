Holanda abre os portões do maior parque de flores do mundo

Com a chegada da primavera no hemisfério norte, Keukenhof, o maior parque de flores do mundo, abrirá seus portões pela 66ª vez, entre 20 de março e 17 de maio, dando cor à paisagem da Holanda.



Situado em Lisse, a pouco mais de 30 quilômetros da capital Amsterdã, Keukenhof recebe todos os anos cerca de 800 mil visitantes, que passeiam por seus jardins entre os sete milhões de bulbos de tulipas, principal produto de exportação do país. A infraestrutura é excelente, combinada com a perfeição da natureza.

