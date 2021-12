História e beleza andam juntas em São Luís

Ao chegar em São Luís, capital do Maranhão, a sensação é de estar numa linha fronteiriça de identidades. Não apenas em relação aos tênues limites entre as culturas do Norte e Nordeste, mas também sobre o fluxo histórico de nacionalidades.

Os primeiros habitantes do Estado foram os índios tupinambás, que chamavam todo o território de ilha Upaon-Açu (Ilha Grande). Mas, os franceses apropriaram-se dessa terra e fundaram São Luís no dia 8 de setembro de 1612.

A partir daí, os portugueses dominaram e colonizaram a região que, em 1641, foi invadida por holandeses. Essa mistura e trânsito deixaram marcas importantes na cultura maranhense. Um dos traços mais relevantes do passado da capital está no Centro Histórico. O lugar é considerado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco desde o ano de 1997.



O centro possui um dos mais interessantes conjuntos arquitetônicos de origem portuguesa e abriga cerca de 3.500 construções tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Ali está a Rua Portugal, que possui o maior número de azulejos em fachadas de casarões históricos tanto do Brasil quanto da América Latina. Além disso, a Casa do Maranhão é um ótimo lugar para conhecer de perto as manifestações culturais, histórias e aspectos geográficos do Estado.

A Feira da Praia Grande também deve ser incluída no roteiro do Centro Histórico. O lugar oferece opções de gastronomia típica, como o arroz de cuxá, e a famosa Tiquira, bebida alcoólica feita à base de mandioca.

Para os apreciadores de sabores adocicados, o refrigerante Jesus ajuda a refrescar. A fórmula foi criada em 1927 pelo farmacêutico maranhense Jesus Norberto Gomes e, desde então, se mantém como um importante símbolo do Estado.

Opções

Nos seis quilômetros da Avenida Litorânea, principal orla da cidade, é possível encontrar opções nos muitos quiosques que funcionam com programação diária e noturna.

O Bar do Nelson, localizado na avenida, é um bom lugar para curtir o reggae. O gênero jamaicano foi reinterpretado na periferia de São Luís e se espalhou pela cidade. Os maranhenses gostam de dançá-lo aos pares e bem juntinho.

Logo ali perto está a Lagoa da Jansen, uma área tombada como patrimônio ambiental, que serve como ótima opção para tomar um suco de bacuri e curtir a leveza do final da tarde.

