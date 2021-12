História do Porto do Rio de Janeiro é contada em livro

No momento em que muito se fala sobre a revitalização do Porto do Rio de Janeiro e da região portuária por conta de grandes eventos como a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016, a Casa da Palavra propõe um resgate à memória através de um álbum fotográfico centenário.

A modernização do porto da cidade, que durou de 1904 a 1910, foi um grande marco tanto para o Rio de Janeiro quanto para o País. O livro Um Porto para o Rio - Imagens e Memórias de um Álbum Centenário ilustra uma das maiores obras públicas do século 20, com grande valor documental e histórico.

Imagens históricas - O texto de apresentação fica por conta de Maria Teresa Villela e a organização da publicação foi realizada por Maria Inez Turazzi, historiadora e pesquisadora, doutora em Arquitetura e Urbanismo, a convite de Paulo Knauss, diretor geral do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Maria Inez assina um dos textos de abertura do livro.

"As imagens deste livro guiam nossos olhos pela complexa engrenagem de um imenso maquinismo. Orquestradas como uma composição polifônica de vibrações e rangidos em louvor do progresso, elas foram reunidas em um álbum fotográfico monumental para celebrar o triunfo do homem e da técnica sobre as forças da natureza", escreve a autora.

Sua definição é perfeita para as fotos de Emygdio Ribeiro, que mostram todas as fases das obras de modernização do porto, retratando desde as antigas oficinas em torno do litoral, aos diques, muralhas, cais e armazéns, bem como os trabalhadores da época e os arredores do porto, uma paisagem muito diferente do que a conhecida hoje. "É importante mostrar para a sociedade um patrimônio que é de todos nós e que precisa ser admirado", afirma a autora sobre o material do livro. Naquela época, a modernização do porto significava elevar o Rio de Janeiro a um patamar de metrópole civilizada.

"O porto foi um empreendimento de muitas décadas, que começou no século 19. Ele estava defasado e não podia receber navios de grande profundidade. As obras representavam a modernização", revela Maria Inez. Um dos destaques do livro é o registro da chegada do navio Astúrias, primeira embarcação de grande porte que, após as obras, poderia finalmente ancorar perto da cidade. "Isso significou muito para a cidade, tanto economicamente quanto culturalmente", conta Maria.

As imagens do livro fazem parte do Arquivo Público do Rio de Janeiro e nunca foram antes publicadas, tendo grande importância histórica. "As fotos transmitem com exatidão aquela época. O interessante é que pudemos fazer vários closes e mostrar detalhes até então despercebidos, como a expressão dos trabalhadores", conta.

Atualidade - O projeto governamental Porto Maravilha busca desenvolver a região portuária carioca, reestruturando o porto e suas redondezas, com ações que valorizam o patrimônio histórico e promovem o desenvolvimento social, cultural e econômico da região. Como no século 20, o porto ganha importância para a cidade e sua transformação.

Para Maria Inez, as imagens oferecidas pela publicação podem auxiliar no levantamento arqueológico do projeto. "As obras atuais buscam modernizar e também preservar a memória do porto. O material do livro é de extrema importância para isso", opina.

