História de Cachoeira será apresentada para participantes da Flica

A cidade de Cachoeira, no recôncavo baiano, deve receber cerca de 35 mil turistas para a Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica), que irá acontecer a partir das próxima quinta-feira, 24. Durante o evento, os participantes terão a oportunidade de participar de visitas guiadas para conhecer os principais pontos da cidade heroica.

Para quem deseja participar, o ponto de saída será a Fundação Hansen, que sediará ações oferecidas pelo Governo do Estado. No local, a Secretaria do Turismo (Setur) irá realizar uma oficina de turbantes, nos dias 25 e 26 de outubro.

