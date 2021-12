História das Cataratas do Iguaçu é lembrada em mostra

Somadas, as histórias de quem passou por um lugar ajudam a recuperar o passado dele. É assim com as Cataratas do Iguaçu, no Paraná, que recentemente ganharam o Espaço da Memória. A exposição permanente e aberta ao público está instalada no Centro de Visitantes do Parque Nacional do Iguaçu.

O projeto foi lançado em 2009, nas comemorações dos 70 anos de criação do Parque, e contou com a colaboração de visitantes para recontar a história das Cataratas do Iguaçu, eleita em 2012 uma das sete maravilhas do mundo.

A mostra reúne mais de 1.500 fotografias digitalizadas, todas legendadas e contextualizadas, além de uma série de depoimentos históricos. A instalação ocupa uma área de 130 metros quadrados e apresenta o conteúdo em um ambiente interativo.

Os depoimentos levam os visitantes a outras épocas, em que não havia transporte público para as cataratas. Famílias inteiras iam a pé ou de carroça de Foz do Iguaçu (a cerca de 20 km) para passar o dia às margens da queda-d'água, onde preparavam comida e até promoviam bailes.



Também oferecem interessante testemunho trabalhadores que ajudaram a construir a Usina de Itaipu, do Hotel das Cataratas e residências na região.

A região na divisa entre Brasil e Argentina era originalmente habitada pelos índios tupi-guaranis. Até o início do século 20, era propriedade privada de um uruguaio e conhecida também como Salto Santa Maria.

Em 1939, a área foi desapropriada para criação do Parque Nacional do Iguaçu. Santos Dumont teve importante papel neste processo. Em 1916, o aviador ficou impressionado com a beleza do local e exerceu sua influência sobre o governador do Paraná para que ali fosse criada uma área de preservação. Em 1986, o parque recebeu a distinção de Patrimônio Natural da Humanidade da Unesco.

