Heloisa Braga inaugura coluna de turismo no A TARDE

A partir da próxima segunda-feira, 13, o Caderno 2+ de A TARDE ganha um reforço no seu time de jornalistas. Agora, sempre no primeiro dia útil da semana, a jornalista especializada em turismo Heloisa Braga apresenta uma página voltada às delícias de viajar e conhecer lugares.

Com notas informativas e matérias sobre os mais variados destinos, Heloisa apresenta ao leitor dicas de espaços turísticos e detalhes importantes sobre assuntos como hotéis, companhias aéreas e serviços relacionados ao turismo.

Há 30 anos como jornalista especializada na área, ela conta que participar da equipe do Caderno 2+ é uma forma de tornar o turismo ainda mais valorizado na imprensa, resgatando uma tradição do jornal A TARDE em tratar de assuntos voltados ao universo das viagens.

Heloisa deu seus primeiros passos no jornalismo especializado em 1986, ao cobrir a Copa do Mundo no México. Em uma excursão, conheceu seu marido, que trabalhava na área. "Eu ficava observando a dinâmica do turismo", diz. "Sempre fui muito estudiosa, comecei a viajar pela Bahia, conhecendo os destinos".

A jornalista, que já passou pela televisão e rádio, mostra hoje que o debate sobre turismo e cultura precisa ser intensificado. "A gente valoriza o turismo como atividade importante para a economia da Bahia. O objetivo é estimular o fluxo de viagens", ressalta. Desse modo, a jornalista trabalha com a relação entre turismo, economia e cultura.

"O turismo é um setor extremamente importante para a Bahia e, com a nova coluna, A TARDE não só amplia a cobertura nessa área, como a qualifica ao agregar uma especialista como Heloisa Braga", afirma Mariana Carneiro, chefe de redação do jornal A TARDE.

A estreia de Heloisa no Caderno 2+, na próxima segunda-feira, traz como destaque um pouco das belezas de Sergipe. Natural do Rio de Janeiro e baiana de coração, a jornalista fala um pouco sobre o destino, suas opções gastronômicas e culturais. A ideia, segundo ela, é "linkar os bastidores do setor e estimular as pessoas a fazer turismo".

adblock ativo