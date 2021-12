Hawley Arms: rock, animação e Sambuca em Londres

Rafael levanta-se da mesa à qual está sentado com Vanessa, Rodrigo e Evelise e vai ao balcão comprar um pint de Guiness, a mais popular cerveja britânica. A música que está tocando é That's Entertainment, do The Jam. O pub está cheio. "A Vanessa já tirou foto do banheiro onde a Amy vomitava", conta Rodrigo.

Com atmosfera vibrante, boa bebida, atendentes simpáticos e música de qualidade, o que não chega a ser exatamente um diferencial em uma Londres abarrotada de pubs com a mesma fórmula, The Hawley Arms tenta manter a sua identidade. "Normalmente, não tocamos música da Amy aqui. Só quando algum cliente pede", explica Bob Doyle, um dos três gerentes da casa.

Mesmo sem propagandear a fama de "O predileto de Amy Winehouse", o pub fundado no início do século 20 não deixa de surfar no legado da cantora. "Turistas do mundo inteiro vêm aqui por causa dela, inclusive brasileiros", relata Doyle.

Catarinenses - A reportagem de A TARDE constatou isso in loco, ao se encontrar com um quarteto de Joinvile, Santa Catarina. "A gente está aqui porque a Vanessa puxou a fila. Ela é fã da Amy", explica Evelise. E os catarinenses não se decepcionaram. "Só toca música boa. É difícil achar um lugar só com música legal assim", avalia Vanessa.

Elaborada por Doyle e outros dois gerentes, a programação musical de ótimo gosto ajuda a explicar os motivos pelos quais a cantora era uma frequentadora assídua. Eclética, contempla rock, folk, blues e jazz. Vai de Kinks e Beatles aos grupos britânicos da hora, como Fleet Foxes e Rumble Strips, passando por Elvis, Bowie, Dylan, Echo and the Bunnymen, Funkadelic, Parliament, Miles Davis...

A pedido de A TARDE, Bob elaborou um play list com 20 músicas, optando pelo mainstream para não soar tão alternativo. "Tem música para dançar, os grupos de rock mais tradicionais e também coisas clássicas como Fats Domino e Nina Simone", tenta definir ele

Na casa de três andares situada na Castlehaven Road, em Camden Lock, a decoração reverencia a música. Nas paredes, fotos do The Clash e pôsteres autografados por vários artistas, entre eles Alice Cooper. Tudo pertence a Doug Charles-Ridler, dono do pub e de quem Amy era amigo pessoal.

As referências à cantora não são muitas, mas estão lá. Na estante atrás do balcão há uma espécie de "santuário", com foto, charge e uma miniatura de Amy, entre outros objetos que remetem a ela. Há também uma foto com dedicatória dela na parede, na qual menciona a preferência pelo local e declara amor - com um "I love Blake" - ao então marido Blake Fielder-Civil.

O banheiro feminino do Hawley Arms é um local de homenagens. Em suas portas, paredes e até em seu teto, as fãs escrevem mensagens de RIP (iniciais em inglês de descanse em paz) e exaltam a memória da cantora.

Outra forma de prestar tributo a Amy é experimentar uma ou mais doses de Sambuca, um licor italiano que ela apreciava. "Ela tomava pelo menos uns três shots toda vez que vinha aqui", entrega Bob.

Para constar: a reportagem de A TARDE experimentou e gostou - mas ficou só na primeira dose mesmo. E você, vai encarar?

