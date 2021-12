Guia Turístico Chapada Diamantina chega em versão bilíngue

Com o intuito de aproximar a capital baiana das montanhas, o "Guia Turístico Chapada Diamantina" chega à 6ª edição, em evento aberto ao público na quarta-feira, das 20 às 23 horas, na Casa do Comércio, com entrada franca.

Para Branca Pires, diretora de negócios da Flora Comunicação, empresa realizadora, é importante que o turista tenha noção de como é o lugar, antes de viajar, e trace um roteiro. "A Chapada Diamantina é um santuário ecológico e possui muitos atrativos. Nosso intuito é que o turista saiba chegar, onde e como ir aos lugares, e também conheça os preços, para aproveitar melhor a estadia", diz.



Em 188 páginas e edição bílingue, o Guia detalha atrativos naturais, históricos e culturais pertencentes à região, em meio a 60 roteiros, sendo 20 detalhados, com tabelas, dicas e mapas do Parque Nacional e das cidades.

Atrações



A festa contará com manifestações culturais, como show de chorinho do grupo Choro Labuta e um compacto circense da Companhia de Espetáculos do Circo do Capão, além de focar na gastronomia, com degustação de produtos da região, como o café gourmet e a cachaça orgânica, e de buffet com culinária inspirada em receitas do livro Chapada Diamantina: Culinária & História. Os convidados irão receber um exemplar do guia turístico no local do evento.

