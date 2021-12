Guia traz dicas e sugestões da Chapada Diamantina

Para quem está pensando em viajar, o guia turístico Chapada Diamantina pode ser uma boa pedida. Com 186 páginas, o livro traz fotos da região, além de mapas de parques e das cidades históricas.

Ainda é possível conferir opções de hospedagens, agências e restaurantes, bem como agenda cultural com os principais eventos da Chapada Diamantina.

Além do livro, quem deseja viajar pode conferir detalhes do guia através do site www.guiachapadadiamantina.com.br.

