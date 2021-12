Guia ensina como fazer bonito na Cidade Maravilhosa

O sol a pino, pessoas indo e vindo nos calçadões, a bela paisagem da praia de Copacabana. O que mais não pode faltar a quem vai ao Rio? Segundo o guia A Carioca, a resposta é simples: estilo.

Escrito pelo casal Renata Abranchs e Tiago Petrik, A Carioca - Guia de Estilo para Viver a Cidade Maravilhosa oferece uma ajuda preciosa para quem escolheu o Rio de Janeiro como destino turístico.

Renata é consultora de moda; Tiago é jornalista. Juntos, eles explicam como se vestir para as mais variadas ocasiões no Rio, apresentando dicas de ouro para as visitantes. Por exemplo: sair das praias cariocas de biquíni, nem pensar.

O guia afirma: "Se você vir uma mulher andando só de biquíni no calçadão, pode ter certeza: ela não é carioca". O ideal, o livro explica, é usar um short jeans com camisetão branco por cima, ou um vestidinho bem leve. Branco também. O guia fala também das marcas cariocas mais badaladas, faz um mapa das principais praias da cidade e traça perfis de seus frequentadores.

Há dicas para as festas que acontecem no Rio de Janeiro, como o Carnaval e o Réveillon, lugares bacanas para dançar e onde comer e beber na cidade. Além disso, o guia indica passeios para quem quer explorar o centro da cidade, tudo em textos bilingues (português/inglês).

Ideia - A ideia de fazer o guia surgiu a partir do blog que o casal assina há cinco anos, o RIOetc (https://rioetc.com.br). "Já tínhamos mais de 10 mil personagens entrevistados, fomos acumulando uma série de conhecimentos sobre ser carioca. Quando vimos o guia A Parisiense, quisemos fazer um que retratasse o lifestyle carioca também", diz Tiago.

O guia apresenta uma trilha sonora composta especialmente pelo DJ Galalau, e que pode ser ouvida por meio de QR Codes. "A gente buscou uma novidade, o livro é para ouvir também. A carioca é conectada, ela se informa sobre o que está acontecendo no mundo, não vive isolada aqui em nosso paraíso", afirma Tiago. Ele conta que o livro ganhou também uma versão digital, por meio de um aplicativo disponível para iPhone, lançado em parceria com o Canal GNT.

O aplicativo permite ao leitor/usuário fazer check-in nos lugares onde está no Rio, dá dicas de programação cultural da cidade e oferece um mapa para consulta. "Para quem não é carioca, é de fato um guia. Acho que o mundo está à procura desse borogodó que o Rio tem. Já a carioca vai se identificar", diz.

Aventura - Renata conta que foram necessários seis meses de intensa dedicação para compilar todo o material que tinham adquirido ao longo dos cinco anos de existência do blog. "A aventura era fazer de nosso jeito, com nosso sotaque, a mais de 10 mil quilômetros de distância". O trabalho ficou pronto em maio do ano passado.

Segundo ela, uma das partes mais difíceis era passar 24 horas ao lado do marido Tiago. "Nós já somos o tipo de casal que faz aula de yoga, pedala junto. Aí passamos seis meses conectados 24 horas por dia no trabalho e no casamento, quebramos o pau em alguns momentos", ela ri, divertindo-se.

Consultora de moda, Renata explica que são dois os trunfos da carioca na hora de escolher o que vestir: a criatividade e a simplicidade. "Ela tem seus truques de beleza, mas tudo é conduzido de forma simples. Quer ficar bonita, mas com naturalidade, da mesma forma que a baiana, aliás", conclui.

