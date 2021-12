Guia de viagens lista roteiros no Japão

A tradição e a modernidade do Japão são tema das 900 páginas do guia Lonely Planet, lançamento da Globo Livros. Escrito por nove autores diferentes, o guia traz dicas de passeios, hotéis, restaurantes e outras atrações, tentando fugir do tradicional roteiro da Terra do Sol Nascente. Na primavera, os nipônicos estão em seu melhor humor e divertem-se sob as árvores cor-de-rosa dos parques da capital e de Quioto. Procura algo mais exótico? Parta para o famoso bosque de bambus de Arashiyama. Mais radical? Explore os recifes de corais de Okinawa, as águas cor de safira de Ogasawara e os alpes japoneses, com trilhas, escaladas e bom esqui.

