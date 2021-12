Guia ajuda turista a evitar problemas na viagem

As férias estão chegando e muitas pessoas aproveitam para vaiajar. Para não ter problemas, o Ministério do Turismo lançou o guia Viaje Legal, que disponibiliza dicas para auxiliar o turista a evitar dor de cabeça nas férias.

A cartilha traz informações relacionadas a hospedagem, transporte, agências de turismo, guias de turismo, dicas de saúde com cuidados e prevenções, além de dicas para tornar a viagem ainda mais especial. Entre as informações encontradas no site estão os contatos dos Centros de Atendimento ao Turista e cuidados com documentos, bagagens e também na hora de contratar serviços turísticos.

Outro destaque importante são as dicas para as viagens com crianças. A orientação é que seja escolhida um destino turístico que também ofereça opções de lazer para os pequenos. Durante o trajeto para o destino escolhido é interessante oferecer um livro, jogos ou brinquedos para o caso de a criança se entediar. É importante conferir também se a hospedagem oferece berço ou cama extra para reserva.

