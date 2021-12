Grupo recebe autorização para projeto de construção de hotel no Palácio Rio Branco

O grupo hoteleiro Vila Galé Brasil recebeu autorização para realizar um projeto básico e o estudo de viabilidade para a construção de um hotel no Palácio Rio Branco, localizado no Centro Histórico de Salvador. A autorização foi assinada na última quinta-feira, 29, e publicada no Diário Oficial do Estado no sábado, 31.

“A ideia é que o formato, o layout e a galeria dos governadores seja mantida e melhorada, e toda a sua estética e fachada continue igual. É uma condição que o Governo não abre mão. A gente entende que é muito mais salutar que um grupo empresarial tome conta desse patrimônio, que faz parte da história do Brasil, do que se acabe em função da falta de manutenção ou de manutenção inadequada”, ressaltou o secretário de Turismo do Estado, Fausto Franco, em entrevista ao Portal A TARDE.

De acordo com a publicação do Diário Oficial do Estado, o projeto inclui o projeto básico e o estudo de viabilidade ao Projeto de Intervenção no prédio sede do Palácio Rio Branco, incluindo a área do prédio junto ao Palácio, contemplando a recuperação e revitalização da edificação, assim como a edificação de três novos prédios adjacentes, visando a instalação do hotel.

Ainda segundo a publicação, o projeto apresentado poderá ser utilizado de forma total ou parcial na elaboração de editais, contratos e outros documentos referentes à concessão, permissão ou arrendamento de direito real de uso. Os estudos devem ser realizados num prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 30.

Conforme o secretário Fausto Franco, o estado tem diversos imóveis na região do Centro Antigo que são subutilizados ou que não estão sendo utilizados. “A gente tem um patrimônio muito grande e muito rico… Qualquer empresário que tenha vontade de empreender no Centro Antigo vai receber apoio do Governo para com isso”, afirmou.

Ele ainda garantiu que muitos espaços públicos podem passar para o privado, já que o Governo está conversando com muitos grupos. “Estive com o governador Rui Costa na Espanha, e um dos objetivos foi, justamente, buscar parcerias para viabilizar empreendimentos no Centro Antigo da cidade, mas, evidentemente, isso demanda um pouco de tempo”, destacou.

Convênio com Portugal

Outras iniciativas estão sendo pensadas para alavancar o turismo na capital baiana, como um convênio assinado por Fausto Franco com o Ministério do Turismo de Portugal, para adaptar um projeto do país para a realidade baiana. “O Governo português tem um projeto de fomento ao sítio histórico para cunho turístico, é um projeto que tem dado muito certo em Portugal, que é um grande líder do turismo mundial”, garantiu, contando que o Governo português virá ao Brasil em outubro para um “grande seminário” que irá explicar o projeto.

“A gente está fazendo um levantamento para todos esses sítios históricos, que entendemos serem pertinentes, para serem explorados”, concluiu o secretário.

