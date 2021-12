Grupo A TARDE produz festival em Morro de São Paulo

O III Festival de Primavera de Morro de São Paulo foi anunciado, nesta terça-feira, 6, em evento realizado na Churrascaria Fogo de Chão. Produzido pelo Grupo A TARDE, em parceria com a Nossa Agência Marketing, o evento tem patrocínio da Prefeitura de Cairu e apoio da Secretaria Estadual de Turismo (Setur). O festival terá atrações nacionais, regionais e grupos folclóricos.

A festa será nos dias 15, 16 e 17. No primeiro dia, apresentações de Lenine (que traz o show Chão, realizado em 20 cidades do Brasil e em outros países, como Chile, Argentina, Uruguai, França, Itália e Áustria, e da banda Radiola, um dos principais grupos independentes da Bahia.

"Será uma grande oportunidade de mostrar nosso trabalho a pessoas que ainda não nos conhecem, visto que o festival atrai pessoas de todo o país", comemorou Fábio Dias, vocalista da Radiola, que mistura elementos de rock com ritmos afro.

No dia 16, sobem ao palco (montado na Segunda Praia) o cantor e compositor Jorge Vercillo e a banda baiana Maglore. No último dia, o show fica a cargo do samba da banda baiana Batifun.

Sustentabilidade - As instalações do festival estamparão selos de neutralização de carbono, uma vez que a cota de emissões registrada será revertida em plantio de árvores por uma ONG contratada.

"O festival será importante para o turismo e vai mostrar que Morro de São Paulo não é apenas sol e praia, mas também diversidade cultural e sustentabilidade", frisou o secretário estadual de Turismo, Domingos Leonelli.

adblock ativo