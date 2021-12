Governo espera aquecer turismo com eventos no 1º semestre

O carnaval terminou e os milhares de turistas que vieram curtir a folia e movimentaram cerca de R$ 1 bilhão na economia da Bahia retornaram para casa. Porém, o governo quer manter o turismo aquecido e pretende utilizar os eventos entre fevereiro e julho - mês das férias no Sudeste do país - para continuar a movimentar as finanças do estado.

O calendário começa no próximo dia 22, com a realização do Espicha Verão, no Pelourinho, e segue até o dia 24. O festival reúne apresentações musicais, de dança, arte, teatro e gastronomia. O secretário de Turismo, Domingos Leonelli, afirmou que foram feitos acordos com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Manuel Garrido, e o presidente do Sindicato dos Hoteleiros, Sílvio Pessoa, para garantir descontos nas tarifas durante o Espicha Verão.

Uma intensa programação segue, como a encenação da Paixão de Cristo, na Semana Santa, em março, e outros dois em abril: o II Salão Baiano de Turismo e BNTM e uma feira de turismo que reúne todos os estados do Nordeste.

Stock Car, São João e Copa das Confederações

Segundo Leonelli, o final do semestre será mais movimentado por causa dos eventos de maior porte e deverá encerrar o período com chave de ouro. "O fim deste primeiro semestre também deve ser movimentado com mais uma edição do GP Bahia de Stock Car, nas ruas do Centro Administrativo, em maio. A prova é responsável por um incremento de 15% a 20% na ocupação hoteleira da cidade", explicou.

Em junho, o calendário turístico será encerrado com os jogos da Copa das Confederações, em paralelo aos festejos do São João da Bahia, no Pelourinho. O governo espera receber milhares de turistas do Uruguai, Itália, Nigéria e de outras regiões do Brasil, uma vez que o clássico de futebol, Brasil x Itália, será o principal jogo da primeira fase da competição.

