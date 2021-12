Governo assume gestão de antigo aeroporto de Caravelas

Pouco explorado, mas com grande potencial turístico, o extremo-sul da Bahia ganhou mais um motivo para atrair visitantes. Agora reformado, o aeroporto de Caravelas passou a ser responsabilidade do Governo da Bahia - antes o poder era da Força Aérea Brasileira para fins militares.

Uma cerimônia oficial foi realizada na manhã deste sábado, 22, para a passagem de poder. O evento teve a presença do governador Rui Costa, do Ministro da Defesa Jaques Wagner, de autoridades e moradores da região.

O objetivo principal do governador é aquecer o turismo na região conhecida como "Costa das Baleias", além de promover empregos no extremo sul da Bahia. "O aeroporto representa o desenvolvimento, mais empregos e renda para a região. Com ele, a economia vai mudar, melhorar muito", afirmou Rui.

Para atender as necessidades, o aeroporto passou por requalificação incluindo correções no Parque de Abastecimento de Aeronaves (PAA), sinalização vertical e restauração do Terminal de Passageiros (TPS), além da recuperação das pistas já existentes no local. A restruturação foi realizada entre 2010 e 2014.

História

Criado há sete décadas pelo Governo brasileiro em acordo com os americanos, o Aeroporto de Caravelas foi um ponto estratégico na Segunda Guerra Mundial. Devido à localização em faixa intermediária do litoral do país, a estrutura funcionou como base aérea militar das forças aliadas. "Este aeroporto era fundamental às forças armadas. Era vital na logística de muitas estratégias", explicou o brigadeiro José Hugo Wolkmer, comandante do segundo comando aero regional.

Para iniciar o funcionamento das rotas comerciais, o governo estadual aguarda a homologação por parte do governo federal. Segundo o governador, ainda neste ano licitações serão feitas para a seleção da empresa privada que ficará responsável pela gestão do aeroporto.

