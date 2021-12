Governo aposta em promoção de destinos no estado

O governo baiano espera firmar parceria com, pelo menos, 30 operadoras de turismo este ano para ampliar as vendas de pacotes para diversos destinos no estado. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 26, pelo superintendente da Bahiatursa, Diogo Medrado, ao anunciar o calendário de ações para 2017, que preveem a promoção ou participação do estado em mais de 60 eventos no Brasil e exterior.

“É uma ação positiva porque não se tinha uma linha direta com o operador que vendia a Bahia sem uma infraestrutura adequada”, informou Medrado. No calendário de eventos, está prevista a divulgação do estado em mercados diversos, como Argentina, França, Estados Unidos, Itália, Alemanha, Chile, Espanha, Portugal e Inglaterra, além de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Distrito Federal.

“Dos cerca de 30 eventos internacionais programados, 16 atendem ao publico final, uma das propostas da Bahiatursa de 2017”, informa Medrado. No Brasil, não será diferente. A Bahia estará em diferentes regiões do país, seguindo a mesma proposta do mercado internacional de apresentar seus atrativos naturais, históricos e eventos.

Voos extras

A Bahiatursa ainda informou que o estado passou a contar este ano com a oferta de 1.500 voos extras das companhias Avianca, Gol, Azul e Latam. Internacionalmente, a Aerolíneas Argentinas colocou em operação um novo voo regular Buenos Aires-Porto Seguro.

Entre os meses de janeiro e março de 2017, a Gol opera um voo semanal Montevidéu-Salvador. A ampliação da oferta de voos reforça a malha aérea e favorece a atividade turística.

Custeio reduzido

Enquanto investe em turismo, o governo baiano freia os gastos internos, anunciando economia de R$ 1,2 bilhão nos últimos dois anos. “Apertamos o cinto para poupar cada centavo destinado ao custeio da máquina pública para enfrentar com serenidade a crise econômica nacional e manter as contas saneadas”, afirmou o governador Rui Costa. Segundo os cálculos, a economia nominal, sem inflação, somou R$ 314 milhões.

