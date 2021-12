GOL e TAM fazem promoção de passagens neste fim de semana

A companhia GOL Linhas Aéreas faz promoção relâmpago de passagens para voos entre 24 de novembro e 12 de janeiro de 2015. Os bilhetes promocionais estarão disponíveis até as 8h dessa segunda-feira, 3, com passagens de R$ 79 para trecho nacional.

Tanto para voos nacionais quanto internacionais, é obrigatória a compra das passagens de ida e volta e a permanência miníma de três noites ou um sábado no destino.

A TAM Linhas Aéreas também passagens com preços promocionais neste fim de semana, com voos a partir de R$67,90, oferta referente ao trecho Brasília/Rio de Janeiro. Os descontos contemplam voos nos meses de dezembro e janeiro de 2015, e os embarques devem ser feitos entre os dias 15 de dezembro a 15 de janeiro de 2015.

Interessados devem comprar as passagens aéreas de ida e volta e permanecer, no minímo, duas noites ou um sábado no destino escolhido.

adblock ativo