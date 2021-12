Gol amplia voos para Porto Seguro em outubro

A Gol Linhas Aéreas Inteligentes lança a partir de 10 de outubro, 18 voos extras para Porto Seguro. Serão oferecidos mais de 3.100 assentos adicionais, para atender aos passageiros que gostam de aproveitar a tradicional "Semana do Saco Cheio". A semana entre o dia 12 e 15 de outubro (Dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, e Dia do Professor, respectivamente) é o período em que jovens estudantes de todo o país aproveitam para realizar recesso escolar antes das provas de fim de ano. É uma data em que, tradicionalmente, ocorrem as viagens de formatura.

