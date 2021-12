Gisele Bündchen revela sua viagem mais marcante

A modelo Gisele Bundchen já viajou o mundo a trabalho, principalmente após se tornar uma das modelos mais importantes da moda. Mas, ao se recordar da viagem mais importante da sua vida, a über modelo escolheu um momento bem menos glamuroso: o safari que fez com a família na África do Sul.

Ao ser questionada sobre qual lugar em especial a teria marcado e por qual motivo, a loira contou, em seu Facebook, nesta quarta-feira, 4: "É difícil ter que escolher só um lugar, mas se eu tivesse que escolher só um seria a viagem ao safari na África do Sul que fiz com meus pais".

Ao explicar o motivo, a top ainda revelou que, na época, não estava vivendo uma fase fácil. "Na época estava passando por um momento difícil e nessa viagem tive a oportunidade de me reconectar tanto com os meus pais quanto com a magia da natureza da natureza. Foi um momento mágico pra mim", explicou.

Gisele é filha de Vânia Nonnenmacher e Valdir Bündchen e irmã de Raquel, Graziela, Gabriela, Rafaela, e Patrícia - esta, gêmea da modelo.

Recentemente, a loira contou que tem outra peculiaridade no mínimo curiosa: ela é obcecada por limpeza. Em uma foto divertida, em que a modelo, de 33 anos, aparece vestida com um avental com pano e vassoura nas mãos, ela respondeu, a uma seguidora, que a sua mania seria de limpeza e organização, além de enrolar o cabelo.

Ela comentou, também em seu perfil do Facebook: "Tenho dificuldade de ficar parada e não consigo relaxar se não está tudo limpo e organizado.Também tenho mania de enrolar meu cabelo, sempre que estou pensando".

