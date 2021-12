Francês vira baiano em Morro de São Paulo

O 3º Festival da Primavera encerrado neste sábado, 17, transformou a rotina tranquila de Morro de São Paulo, que tem nas belezas naturais, o seu grande trunfo. O pintor francês Marc Thibault, por exemplo, chegou ao local em dezembro do ano passado e ficou.

"Nasci na França, fui criado em Pernambuco e agora sou baiano", completa Thibault que diz ter chegado ao local em ritmo de aventura. "Vim sem um centavo no bolso, atraído pela possibilidade de os turistas comprarem minhas telas", diz .

Para a sua sorte, o plano deu certo. "No dia seguinte vendi meu primeiro quadro e, uma semana depois, paguei o aluguel do lugar onde fui morar", relata.

Todos os dias, Thibault leva um cavalete e sua maleta de tintas e pincéis para algum mirante de Morro. A ideia é pintar a paisagem que está além da tela. É por isso que, antes de sair de casa, o pintor espera por dias de sol. "Meu caixa eletrônico é a praia. É para cá que eu venho quando preciso de dinheiro. Trago meu material, pinto uns quadros e volto para casa tranquilo. O segredo é nunca perder a humildade".

Festa - A banda Batifun foi a atração do encerramento da 3ª edição do Festival da Primavera de Morro de São Paulo. Lenine, Jorge Vercillo, Radiola, Maglore outras atrações animaram de quinta até sábado a Segunda Praia.

Promovido pela Prefeitura de Cairu, o festival contou com a parceria de A TARDE e do governo do estado por meio da Bahiatursa.

Benefícios - A 3ª edição do Festival da Primavera aumentou para 100% a ocupação hoteleira de Morro de São Paulo. Em feriados, a média é de 70%. A Prefeitura de Cairu, que patrocinou o evento, festeja maior geração de renda e empregos, mídia espontânea e aumento de participação da iniciativa privada

adblock ativo