França terá parque de diversão do Pequeno Príncipe

"O Pequeno Príncipe", personagem eternizado pelo romance do escritor e piloto francês Antoine de Saint-Exupéry, contará a partir de meados de 2014 com um parque de diversões na região da Alsácia, no nordeste da França, informou nesta segunda-feira, 9, o jornal Le Figaro.

As instalações terão atrações como dois globos gigantes, que evocarão os planetas visitados pelo protagonista deste clássico da literatura francesa, além de um "aerobar", onde os clientes poderão comer e beber a 35 metros de altura, sentados e com os pés no soltos no ar, acrescentou a matéria.

Salas de cinema exibirão filmes relacionados ao personagem e um espaço dedicado aos animais com mais destaque no romance: uma fazenda de borboletas, um espetáculo com raposas e um rebanho de cordeiros.

O projeto, que será administrado pela empresa Aérophile, utilizará o espaço do antigo parque Bioscope, dedicado ao meio ambiente e fechado há um ano, no município de Ungersheim, no sul da Alsácia. A reforma das instalações exigiu um investimento de 40 milhões de euros (mais de R$ 127 milhões) e ainda serão necessários outros 10 milhões adicionais (mais de R$ 31 milhões) para finalizar o projeto.

Em 2013 se completaram 70 anos da publicação da primeira edição de "O Pequeno Príncipe", livro que se tornou sucesso mundial com traduções para 265 idiomas e 145 milhões de exemplares vendidos.

O parque de diversões deve serguir a linha do famoso "Parque Asterix", um centro de lazer temático situado na região parisiense e dedicado ao irredutível francês e seus companheiros de aventuras, que concorre com a Disneylândia Paris.

