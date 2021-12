França pretende seduzir com festival gastronômico

Uma celebração da gastronomia durante uma semana pretende seduzir pretensos gourmands com orçamentos apertados a ingressar no mundo da cozinha fina francesa no próximo mês, com refeições a preço fixo em mais de mil restaurantes em todo o país.

Em seu terceiro ano, o festival Tous au Restaurant, ou Todos ao Restaurante, inscreveu 1.200 restaurantes, tanto estabelecimentos modestos quanto aqueles com estrelas do Guia Michelin, para oferecer uma refeição de três pratos a um preço reduzido, de 17 a 23 de setembro.

"Trata-se de democratizar a gastronomia, que é tida como cara", disse Jean-Bernard Bros, vice-prefeito de Paris responsável pelo turismo. "Isso atrai clientes que não têm necessariamente o hábito de ir a restaurantes novos."

Leveza - A França tem uma longa e rica herança culinária, onde se encontra a "refeição gastronômica", uma tradição social carregada de rituais adicionada à lista da Unesco de patrimônio cultural em 2010.

Mas a cozinha francesa - frequentemente à base de manteiga e creme - é muitas vezes vista como exigente e fora de contato com apetites modernos por alimentos mais simples e mais saudáveis.

Com uma recessão também pesando sobre as escolhas dos comensais, uma nova geração de chefs tem procurado combater essa imagem com menus mais leves e mais restaurantes casuais que oferecem refeições de qualidade a preços acessíveis.

Em um almoço para promover o evento, os organizadores e membros da imprensa reuniram-se a 125 metros de altura no Jules Verne, o restaurante na Torre Eiffel do chef-celebridade Alain Ducasse, que sonhou com a ideia há três anos. "Nós estamos nos matando - gastronomicamente!", disse Bros, enquanto garçons traziam uma amostra do menu de aperitivos que poderão estar em oferta em setembro - gelatina de pepino com creme de leite fresco e um pargo cru servido com raspas de limão e ovo picado.

A festa culinária continuou na Citrus Etoile fora do Champs-Elysées, onde bacalhau escalfado em um caldo de gengibre e saquê e um purê simples de pequenas ervilhas verdes enfeitavam as mesas.

Descoberta - Relembrando o evento do ano passado, que atraiu mais de 400 mil pessoas em toda a França, o chef Gilles Epie disse que seu restaurante estava cheio de comedores ansiosos, de jovens a velhos. "Nós tínhamos reservas para a semana inteira dentro de uma hora e meia", disse ele. "Havia pessoas que vieram das províncias, jovens que tinham 20 anos de idade, realmente foi demais."

Os organizadores afirmam que o festival de uma semana não visa o lucro. Epie disse que seu restaurante fica no meio a meio, mas se destina a encorajar aqueles que estão descobrindo o mundo da gastronomia pela primeira vez. Ao mesmo tempo, dizem eles, pode abrir as portas para jovens que queiram fazer uma carreira no chamado métiers de bouche - literalmente "profissões da boca".

