Fotógrafo do grupo A TARDE registra riqueza de Abrolhos

Durante quatro dias, no final de setembro, o profissional de A TARDE Lúcio Távora vivenciou momentos capazes de encantar qualquer fotógrafo. Máquina em punho, ele se dedicou a registrar imagens em um dos lugares mais encantadores do planeta Terra: o Arquipélago de Abrolhos.



Para chegar no conjunto de cinco ilhas rochosas no litoral do sul da Bahia, Távora navegou por três dias até a cidade de Caravelas (a 622 km da capital) no navio Balizador Tenente Boanerges. Ele se integrou à tripulação da embarcação, a convite da Marinha do Brasil, partindo da Base Naval de Aratu.



A missão dos marinheiros era levar provisões e óleo para manter funcionando um gerador de energia na ilha de Santa Bárbara, onde seis militares permanecem de serviço por quatro meses, até serem substituídos por outra equipe. A missão de Lúcio Távora, no entanto, era outra.

<GALERIA ID=19567/>



Festa do olhar



"Cheguei à única ilha habitada 21 de setembro. Saí de Caravelas em uma lancha.



A viagem de três horas foi feita em sete, pois fomos devagar, observando baleias pelo caminho", lembra Távora.



Na ilha só podem pernoitar os militares (que garantem a integridade do lugar e realizam tarefas como sinalização e comunicação marítimas) e agentes ambientais do Instituto Chico Mendes. Estes, em plantões de 15 dias, orientam turistas e zelam pela fauna, flora e ambiente marinho.



Com permissão para ficar, o fotógrafo aproveitou a oportunidade: "Saía ao nascer do sol para registrar animais, voltava para fazer meu almoço, comer e de novo sair para fotografar até o anoitecer".



Nesta página estão alguns dos registros feitos, incluindo imagens subaquáticas. "Pena que só pude mergulhar um dia por conta dos fortes ventos que estavam soprando", disse Lúcio Távora.

