Fortaleza investe para atrair turistas

Com opções para todos os gostos e bolsos, Fortaleza possui 27,5 mil leitos, o que representa 75% da rede hoteleira do Ceará. Apesar disso, o principal desafio do trade turístico da capital é tornar-se mais atraente para que visitantes não usem apenas a cidade como pernoite.

O Complexo Turístico Beach Park, onde toboáguas e piscinas despertam o interesse de famílias inteiras, é um dos principais pontos de interesse da região metropolitana, localizado a 22 km da capital, na praia de Porto das Dunas, no município de Aquiraz.

Embora as belas praias urbanas da capital, como Iracema, Meireles e Mucuripe não apresentem condições para banho, principalmente por causa da localização do porto, elas compensam pela boa infraestrutura.

Nos finais de tarde, as orlas de Iracema e da Avenida Beira Mar são pontos bastante frequentados por moradores e turistas por seus restaurantes e bares.

Já a Praia do Futuro, a 11 km do Centro, é opção para mergulho em águas mornas. A intenção da administração municipal é tornar mais movimentada essa região, onde estão instaladas excelentes barracas de praia.

"Para o próximo verão, estamos preparando uma melhor infraestrutura para a Praia do Futuro, com bolsões de estacionamento, mini campos de futebol, cinco postos, a exemplo de Copacabana, e equipamentos de monitoramento", afirma o secretário municipal de turismo, Elpídio Nogueira.

Jovem



Com 289 anos de fundação e mais de 2,5 milhões de habitantes, Fortaleza ainda preserva atmosfera de lugar tranquilo.

A jovem cidade não tem tantos edifícios históricos, mas ainda assim vale a pena conhecer lugares como a antiga e a nova Fortaleza, o Mercado Central, a Praça dos Mártires (também chamada de Passeio Público) e o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

O turismo de negócios é outro filão que está sendo explorado, principalmente por conta do Centro de Eventos do Ceará (CEC), inaugurado há 3 anos. Com capacidade para realizar até quatro eventos simultaneamente, o equipamento já recebeu 380 atividades e um público de mais de 5 milhões de pessoas.

O Acquario Ceará é outra proposta para incrementar o turismo na capital. Previsto para ser concluído em 2017, na praia de Iracema, a atração será composta por um aquário explanativo, integrado a um museu interativo.

adblock ativo