Fora da Rota: natureza e esportes radicais em São Desidério

Grutas, rios, cachoeiras, lagos, paredões, corredeiras e trilhas formam um paraíso para os amantes de esportes radicais que buscam adrenalina e interação com a fauna e a flora do oeste baiano. Assim é São Desidério, a 860 km de Salvador, nossa terceira cidade desta temporada do Fora da Rota, especial que busca mostrar destinos turísticos fora da rota tradicional da Bahia.

A cidade tem esse nome em homenagem ao senhor de suas terras, Desidério Francisco de Souza, que usava o local para realizar festas, celebrações e encontros entre os habitantes dos arredores. Dessa forma, muitas pessoas passaram a frequentar o lugar e formaram um povoado, que se emancipou em 1962.

A potencialidade do turismo no município chama atenção por existir mais de 140 grutas, nove sítios arqueológicos e cavernas com inscrições rupestres, além de 26 rios, entre eles o Rio Grande, um dos principais afluentes do São Francisco.

Em São Desidério, um dos passeios mais procurados é a visitação ao Parque Municipal da Lagoa Azul, que abrange uma área de preservação ambiental com 19 hectares de vegetação. No parque localiza-se a Lagoa Azul, impressionante pela cor de suas águas com profundidade de 40 metros. Em meio aos gigantescos paredões rochosos, os visitantes seguem caminho para encontrar a Gruta do Catão que possui cerca de mil metros quadrados. De acordo com levantamentos técnicos, as rochas presentes no local datam de cinco milhões de anos. Após percorrer trilhas é possível encontrar o maior lago subterrâneo do Brasil, o lago do Cruzeiro, que possui quatro quilômetros de extensão.

Nos Sítios Arqueológicos os visitantes podem admirar vários registros deixados pelo homem ancestral. Algumas pinturas rupestres foram feitas no período anterior ao Descobrimento do Brasil.

As possibilidades não param por aí, pois há vários locais próprios à prática de rapel ou tirolesa, como as grutas do Buraco do Inferno, do Catão e do Sumidouro.

No Sítio do Rio Grande está um dos pontos mais visitados. Com mais de 40 metros de altura, o Paredão Deus Me Livre conta com estrutura para esses esportes. Ainda os esportistas podem fazer um rafting e boia cross no rio das Fêmeas. Empresas de turismo oferecem pacotes de passeios, o município também detém de um centro de informações turísticas para auxiliar os visitantes que chegam ao local.



