Fora da Rota: Iguaí é o paraíso da água doce na Bahia

O especial de turismo Fora da Rota está de volta. E o primeiro destino desta segunda temporada é conhecido como paraíso da água doce. A cidade baiana de Igauí fica no sudoeste do estado, a 500 km de Salvador e 1h30 de Vitória da Conquista.

Os destinos deste ano, a exemplo de Igauí, foram escolhidos com a colaboração de internautas que, durante os meses de setembro e outubro, sugeriram os lugares que serão mostrados aqui pelo Portal A TARDE.

Localizada no vale do Rio Gongogi, a cidade pequena e rural de Igauí significa, em tupi guarani, fonte de água. Por conta disso, uma região com mais de 56 mil hectares foi decretada como uma Área de Proteção Ambiental (APA) e foi batizada de Serra do Ouro. Lá, concentra-se uma riqueza incalculável, com mais de 2 mil nascentes, 27 rios e 180 cachoeiras.

Aminou-se para conhecer este paraíso das águas? Então, saiba que muitos roteiros de trilhas que acontecem na APA. De acordo com Nelo Ferreira, empresário da região, um dos principais é o roteiro da Serra do Ouro, mas há outros, como ele explica.

"Também temos o Roteiro do Rio Preto, Riachão de Cambiriba, todos passam por algumas cachoeiras da região, além do Rio dos Índios, Rio do Macário e muito mais", conta ele, informando que em agosto acontece outro atrativo da região. "Temos aqui uma romaria onde os peregrinos sobem cerca de mil metros até uma imagem de Cristo", disse.

Outros pontos destacados por Nelo foram a cachoeira de Bequinha, um bom lugar para um banho. No alto de uma serra, também é possível ver a cachoeira do Altamira, que corta a montanha e se perde na mata.

Celebração

Neste sábado, 12, a cidade comemora 63 anos e, para comemorar a data, será realizada a feira de conhecimentos "Gente da Minha Terra", organizada pela Secretaria de Educação do município.

"É uma festa para o povo da cidade, esse ano serão mais de 80 artistas", informou Crisvânia de Andrade Cabral, coordenadora pedagógica da secretaria.

A feira começa na sexta-feira, 11, e terá espaço para todos os artistas da cidade, pintores, escultores, artesãos, culinaristas e músicos.

